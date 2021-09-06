New York kentindeki şiddetli yağışlar, büyük çapta hasara yol açtı
Genel görüntüler Röportajlar ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, büyük çapta hasara yol açtı.
Genel görüntüler
Röportajlar ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, büyük çapta hasara yol açtı. Sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve FEMA Yöneticisi Deanne Criswell basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun