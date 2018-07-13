Nacar; "Ankara'da Tarihi Anlara Şahitlik Ettik"

Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Meclisin bu yıl tatilini seçime denk getirdiğini dolayısıyla yoğun bir çalışma programına başladıkların söyleyen Nacar Cumhurbaşkanın davetlisi olarak gittiği Ankara ziyareti hakkında da bilgiler verdi. Yeni sistemin resmen başlamasıyla tarihi anlara tanıklık ettiklerini anlatan Nacar bu sistemle Türkiye'nin şahlanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanın 81 milyonunun Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Nacar artık milli politikaların uzun vadeli planların daha rahat yapılabileceğini ileri sürdü.

Konuşmasının ilk bölümünde Uşak İl Genel Meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Nacar; "Meclis çalışmalarına geçmeden evvel Haziran ayında genel seçim olduğu için Uşak İl Genel Meclisi olarak yılda bir ay tatil dönemimiz var. Daha önce Ağustos ayında yapıyorduk bu sene Haziran ayında Meclisimiz tatil yaptı. Dolayısıyla bütün gruplar siyasi çalışmalarına devam ettiler. Özellikle Meclis üyelerimiz arasında Uşak ile ilgili işleri yaparken siyasi gerginlik olmasın diye tatil yaptık bunu da başarıyla tamamlamış olduk. Bildiğiniz gibi bizim sıcak asfalt sezonumuz Haziran ayında fakat bu sene havaların yağmurlu geçmesi ve statik kaplama dediğimiz soğuk asfalt atığımızdan dolayı bunu atamadık, mutlaka toprağın ısınması lazım. Haziran ayını böyle geçirdik. Temmuz ayı itibariyle de çok şükür sezonumuzu açtık. Şu anda başladık. Yaklaşık 130 km birinci kat, 50-60 kilometre civarında da ikinci katı atacağız toplamda 180-190 kilometreyi bulacağız inşallah. Bu çalışmalarımızı Temmuz ve Ağustos, Eylül'ün 15'ine kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu arada ayrıca özellikle Mayıs ayı çalışmalarımızla Uşak'ta sıcak asfalta geçiyoruz, borçlanmamızı gerçekleştirdik önümüzdeki dönem inşallah grup yollarından başlamak üzere sıcak asfalt çalışmalarımıza başlamış olacağız" dedi.

Kamuoyunu yakında ilgilendiren çokça sorulan imar barışıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Nacar vatandaşları kötü niyetli kişilere karış uyardı. Nacar konuyla ilgili olarak şunları söyledi;"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ve bizim imardan yetkilileri davet ettik ve meclisimizde tüm gruplarımıza sunum yaptırdık. Burada sunumu özellikle şunun için yaptırdık? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde imar barışı ile ilgili masa kuruldu, tecrübe ile sabit, bu tür şeylerde işte muhasebeci, avukat veya yetkiliyim diye aracı giriyordu. Bakanlığımızın da konu hakkında açıklaması var, tefeci olmayacak, vatandaşımız bizzat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gidecek orada bilgisayardan anlayan oğlu torunu kim varsa imar barışı neleri kapsıyorsa her türlü kolaylık sağlanacak ve böylece başvurmuş olacak."

24 Haziran seçimlerinin bütün Uşaklılara hayırlara vesile olmasını temenni eden Nacar yeni sistemin başlangıcına şahitlik etmek üzere bir haftadır Ankara'da olduklarını hatırlattı. Nacar Ankara'daki yoğun programı şu şekilde anlattı; "Önce İl Genel Meclis Başkanları toplantısı ardından İl Başkanları sonrasında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni gündeme yeni sisteme şahitlik etmek için oradaydık çok şükür. Türkiye 9 Temmuz itibariyle Cumhurbaşkanımızın Mecliste yaptığı yemin ile birlikte yeni bir döneme girdi, eni bir sisteme girdi, artık yeni bir Türkiye var. Şu anda bugün itibariyle Meclis Başkanımız seçilmedi, milletvekillerimiz yemin etti. Bir takvim var biliyorsunuz bir süreç var bu takvimle birlikte yapılacak, ama eski dönemde biz meclis başkanın bekliyorduk, seçilmesini bekliyorduk, şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi resmen başladı. Yeni sistemde biliyorsunuz AK Partiden önce 37-38 tane bakan vardı, AK Parti bunu 20'ye kadar düşürdü şu anda da 16 bakan atandı. Birde başkan yardımcılığı var, bakanların 4'ü parlamentodan geçtiği için onlarında milletvekillikleri şu anda düştü. Artık hükümet kurulduydu kurulmadıydı, pazarlıklar, her şey bitti. Sandıkta hükümeti kuruldu."

AK Parti olarak yıllardan beri ısrarla Cumhurbaşkanlığı sistemini savunmalarının en önemli nedenlerinden birinin koalisyonlar olduğunu vurgulayan Nacar;"Bundan böyle şu anda gördüğümüz gibi artık koalisyon devri falan yok her şey millet. Kötü bir ihtimalle birinci turda olmasaydı 15 gün sonra ikinci turda millet yine hükümeti kuracaktı. Tabi Cumhurbaşkanımız mecliste yemin ettikten sonra ardından Anıtkabire geçti, sonrasında Külliyeye Beştepe'ye geldi, orada bütün dünyanın merakla beklediği programı gerçekleştirdik. Bütün dünya liderleri başbakanları hepsi oradaydı biz de 9 Temmuz itibariyle şahitlik ettik. İnşallah bizim ülkemizde yeni bir dönem yeni bir sistem Ankara'daki gerek Cumhurbaşkanımızın gerek Milletvekillerimizin gerekse yapmış olduğumuz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı gelenler bile şu anda ne kadar isabetli bir karar verildiğini gördüler. İnşallah yeni sistem Türkiye'mize yerleştikten sonra . Amerika'da, Rusya'da yani büyük güç dediğimiz ülkeler bu sistemle idare ediliyor. Onlarda olduğu zaman bu sisteme demokrasinin beşiği deniliyor. Bize gelince tek adamlık padişahlık. Böyle bir şeyi nasıl yakıştırabiliyorlar? Görüyorsunuz milletimiz seçti, birinci turda seçti, ondan sonra mecliste yeminini yaptı, bakanlar kurulunu açıkladı, bakanlarımız ertesi günü meclise gitti onlar da yemini yaptılar, dün itibariyle devir teslim başladı bütün sistem işliyor. İşte özlenen tablo buydu. İnşallah buna Türkiye olarak sancısız başardığımız için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belki de en önemlisi buydu.

Eskiden Bakanın şahsına göre bir politika güdülüyordu biz bunu değil, Türkiye'nin milli bir politikası olsun istiyoruz. İşte yeni sistemde kurulan bu ofislerde milli politikalar üretilecek. Cumhurbaşkanımız bunu çok zorluklar çekerek başardı. Bundan sonra Cumhurbaşkanı olmak isteyenler milletle barışması lazım. Milletle barıştıktan sonra isimler o kadar ödemli değil. Milletle barışık olmayan zaten gelemeyecek. Sözde değil özde, adam ben Allah'ın izniyle diye başlayabiliyorsa, bunu laf olsun diye yapmıyorsa, milletini hor görmüyorsa, başı örtülü, açık, namaz kılan, kılmayan diye ayırt etmiyorsa milletini kucaklamış demektir. Seçim döneminde yapılan hataları gördük mesela aday konuşma yaptığı sırada şu televizyon dışarı çıksın diyor. İşte diktatörlük bu. Milletle barışacaksın kanalların düşünceleriyle de barışacaksın. Bu arada MHP lideri Sayın Bahçeli'ye ve MHP teşkilatına teşekkür ediyoruz. İlerideki Türkiye'nin rolünü gördü. Şunu da belirtmek istiyorum Türkiye'de ne oldu da "Dolar, Avro fırlıyor? Biz Türkiye olarak memurun emeklinin parasını mı ödemedik, borcumuz mu var da bir anda bunlar fırlıyor? Demek ki bütün dünya bizim şu şahlanışımızı istemiyor. Bu sisteme geçmemizi istemiyor, onlara muhtaç olmamızı istiyor. Başımıza gelenlerin birçoğu Dünya 5'ten büyük lafını nasıl dersiniz diye. Ama çok şükür bunların hepsini atlattık, bu sisteme geçtik hem de çok güzel bir şekilde. İnşallah bu sisteme alışacağız. Cumhurbaşkanımız ne dedi? "Ben artık 81 milyonun Cumhurbaşkanıyım" en önemlisi buydu. Sadece AK Partinin değil oy verenlerin değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı 81 milyona hizmet edecek. Zaten Cumhurbaşkanımız Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan derken de bunu vurguluyor, sürekli vurguluyor. İnşallah sistem güzel bir şeklide yürüyecek dışa karşı da biz güçlü olacağız."Şeklinde konuştu. - UŞAK