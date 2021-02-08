Muharrem İnce kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce partisinin adı nedir? Siyasi kariyeri nedir?

2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılan Türk öğretmen ve siyasetçidir. Peki, Muharrem İnce kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce partisinin adı nedir?

2002 ve 2015 yılları arasında yapılan tüm genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 18 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak için grup başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş ve seçime katılan vatandaşlardan %30.67'sinin oyunu alarak ikinci olmuştur.Peki, Muharrem İnce kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce partisinin adı nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce (4 Mayıs 1964; Elmalık, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçi. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılmıştır.

2002 ve 2015 yılları arasında yapılan tüm genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 18 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak için grup başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş ve seçime katılan vatandaşlardan %30.67'sinin oyunu alarak ikinci olmuştur.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık köyünde Şerif ve Zekiye çiftinin çocuğu olarak doğdu. Anne tarafından Rizeli, baba tarafından Selaniklidir. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlamasının ardından, o dönem Uludağ Üniversitesine bağlı olan Necatibey Eğitim Fakültesi fizik-kimya öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Fizik öğretmeni olarak değişik liselerde ve dershanelerde görev aldı, müdürlük yaptı. Bir süre Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

1995-2007

İlk olarak 1995 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Yalova'dan ikinci sırada aday gösterilse de, o seçimde CHP'nin Yalova'dan vekil çıkaramamasıyla meclise giremedi. 1998'de CHP'nin Yalova il başkanı seçildi. 1999 seçimleri sürecinde yerel Haberci gazetesinde "Çalakalem" başlığıyla köşe yazıları yazdı.

2002 seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. Bu dönemde mecliste eğitim konusunda çalışmalarda bulundu, Millî Eğitim Komisyonu'nda yer aldı. İmam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye giriş sınavında düşük katsayıya sahip olmaları uygulamasını kaldırmak üzere meclise sunulan öneriye karşı çıktı, kendisinin çocuklarını maddi nedenlerle özel okula yollamamaya karar verdiği şartlarda "imam hatip lisesi mezunu olduğu için ÖSS'de mağdur olduğunu ve bu nedenle ABD'de okuduğunu söyleyen" Bilal Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde okumasını eleştirdi. İmam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye girişlerindeki katsayı problemini çözmeyi amaçlayan tasarı TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda tartışılırken "İmam hatipler olmasaydı çiftçi olurdum." diyen Turan Çömez'i; " Düz liseye gitseydin Oxford'u kazanırdın." sözlerini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) getirmek istediği zorunlu din öğretimine karşı çıksa da, "gerçekten seçmeli" olması kaydıyla seçmeli din derslerine karşı çıkmayacağını açıkladı. Türbanlı üniversite öğrencilerinin sorunlarının çözülmesini destekledi, yeterince hızlı çözülemediği için hükûmeti eleştirdi. İlk döneminde, Deniz Baykal'ın liderliğine karşı muhalefet gösterip, 2004'te olağanüstü kurultay düzenlenmesine dair bir deklarasyon imzaladı. Bununla beraber, aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu "30'lar hareketi" olarak bilinen bu grubun ikinci bildirisine imza atmadı.

2007-2018

2007 ve 2011 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, 24'üncü dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu üyesi oldu.

İnce, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren konuşmalarıyla tanındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı AK Parti hükümetinin çalışmalarını eleştirdiği 10 dakikalık konuşma sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye ulaştı, birçok gazete ve derginin internet sitesinde yüz bini aşkın yorum aldı.

2014'teki kurultay sırasında Kılıçdaroğlu ve İnce

18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu.5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde %30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla birlikte 41 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyet Halk Partisi adayı %30 oy oranını geçmiş oldu.

2019-günümüz

11 Eylül 2019'da verdiği mülakatta, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olacağını açıkladı. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 20 Kasım 2019 tarihli köşe yazısında CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, üç gün sonra bu ismin İnce olduğunu iddia etti; İnce iddiayı reddederken Turan özür diledi.

CHP'den istifası

8 Şubat 2021 tarihinde "Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, bütün toplumu kucaklayamaz" açıklamasında bulundu. CHP'nin kendisi için artık sadece 'tabela' olduğunu söyledi ve istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Hareketi

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, 31 Temmuz 2020 tarihli yazısında, CHP kurultayından sonra İnce'nin yeni parti kurmaya karar verdiğini ve partinin kuruluşunun 15 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağını iddia etti.[34] Bu haberi takip eden günlerde İnce'nin yeni siyasi parti kuracağına ilişkin olarak yakınlarından alındığı söylenen bilgiler basında yer aldı. İnce iddiaları 11 Ağustos günü yalanladı ve "şimdilik parti kurma niyeti olmadığını" söyledi.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül 2020'de Sivas'ta "Bin Günde Memleket Hareketi" adında siyasi bir hareket başlattı. 25 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, ilk genel seçimde Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına karar vermeden önce CHP'nin adayına bakacağını ifade etti.

İnce, 8 Aralık 2020 tarihinde, Memleket Hareketi'nin partileşeceğini açıkladı.

ÖZEL YAŞAMI

Ülkü İnce ile evlidir ve Salih Arda İnce adında bir oğlu vardır. Babası Şerif İnce 27 Mart 2016 tarihinde ölmüştür.

Tatanka adlı bir şiir kitabının yanı sıra, TBMM'deki izlenimlerini derlediği Buyurun Sayın İnce adlı bir kitabı bulunmaktadır.