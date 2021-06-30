Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Muğla'da partisinin il ve ilçe başkanlığını açtıktan sonra Denizli'ye geldi. Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti hizmet binası önünde parti üyeleri tarafından karşılanan İnce, burada düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı. İnce, Denizli'nin önemli sanayi ve turizm kentlerinden biri olduğunu söyledi. Partisini kuralı bir ay olmasına karşın, 52 ilde örgütlendiklerini belirten İnce, 18 Eylül'de de kurultay yapacaklarını hatırlattı. Eskiden parti genel başkanlarının Türkiye'deki televizyon kanallarında açık oturumlara katıldığına değinen İnce, "Yuvarlak masa etrafına otururdu, tartışırlardı. Denizli'den sesleniyorum. İster parti genel başkanı olsun ister Cumhurbaşkanı adayı olsun. Televizyonda Türkiye'nin ekonomisini, sağlığını, S-400'ünü, F- 35'ini, mavi vatanını, tarımını, eğitimini, sanayisini, vergi oranlarını, dış politikasını tartışacak karşımda yarışmacı arıyorum. Öyle iki süslü kelime edip kenara çekilmek yok. 'Sizi seviyorum' demekle olmaz. Türkiye'nin derin sorunları var. Herkesi meydana davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Yıllardır CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok haklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyona davet etti. Sayın Kılıçdaroğlu, eski genel başkanım, haklısınız davet etmekte. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel. O çıkmıyorsa sen çık. Biz yeni bir gelenek başlatalım. Siyasette düşman değil, rakibiz biz. Biz Türkiye'nin önünü açalım. Madem Türkiye'nin 'demokrat amcası' sizsiniz. Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona. Karşılıklı konuşalım. Siz ikna ederseniz oyları siz alın. Ben ikna edersem ben alayım. Ben hazırım. Sayın Erdoğan ile de Sayın Kılıçdaroğlu ile de Sayın Akşener ile de herkesle, cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen herkesle televizyonlarda tartışmaya hazırım" diye konuştu.

İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin Denizli il başkanlığını binasını hizmete açtı. Parti binası çıkışında halk ve esnafla bir süre sohbet eden İnce, daha sonra Aydın'a hareket etti.


Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Türkiye'nin konuştuğu babaanne, torunlarını pedagoga götürürken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu babaanne, torunlarını pedagoga götürürken görüntülendi
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Brad Pitt Taner Ölmez Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 18:21:39. #1.14#

title