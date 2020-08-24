Muharrem ayı nedir? Muharrem ayı ne zamandır, önemi nedir? 2020 Muharrem ayı günlere göre takvimi Hicri takvime göre yılın 1. ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayı dört haram aylardan birisidir. Mübarek Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Peki Muharrem ayı nedir, ne zamandır, müslümanlar için önemi nedir, Muharrem ayı gün gün takvimi ve tüm detaylar haberimizde...

Müslümanlar için Muharrem ayının önemi çok büyüktür. Peki Muharrem ayı ne zamandır, ne zaman başlar, ne zaman bitecek Muharrem ayı gün gün takvimi ve diğer detaylarını sizlerle paylaşalım.

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. (Yani nasıl Miladi takvime göre yılın 1. ayı Ocak ise Hicri takvime göre de 1. ay Muharrem ayıdır.) Muharrem kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "haram" kelimesinden türemiştir. Muharrem'in karşılığı "haram olan, yasaklanan" manasındadır.

İslamiyet öncesinde (yani cahiliye döneminde) Araplar, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi 1. ay olan "Muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve bunları yapmaktan uzaklaşırlarmış.

Muharrem ayının 1. günü Hicri Yılbaşı'dır. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure günüdür. Bu bakımdan Muharrem ayının önemi çok büyüktür. Bu ayda oruç tutmak, nafile ibadet yapmak çok sevaptır.

MUHARREM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR? (TDK)

Türk Dil Kurumu'na göre Muharrem kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. TDK'ya göre Muharrem kelimesinin anlamı "Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı, matem ayı." demektir.

Yani Hicri takvime göre 1. ay, Aşure ayı veya Matem ayı manalarına gelmektedir. Kelime kökeni bakımından Muharrem sözcüğü "haram" 'dan türemiştir. 4 haram aylardan bir tanesidir.

MUHARREM AYI NE ZAMANDIR?

Muharrem ayı Hicri takvime göre birinci aydır. 2020 yılında Muharrem ayının 1. günü "20 Ağustos 2020 Perşembe" günüdür. Muharrem ayı bu yıl 29 gün çekmektedir. 17 Eylül Perşembe günü Muharrem'in son günüdür. 18 Eylül Cuma günü ise Safer ayının 1. günü olmaktadır.

Kısacası Muharrem ayının 1. günü 20 Ağustos Perşembe, son günü ise 17 Eylül Perşembe günüdür. Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü ise Muharrem'in 10 günü olmaktadır. Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi günüdür.

20 Ağustos Perşembe : Muharrem'in 1. günü

29 Ağustos Cumartesi : Aşure günü (Muharrem'in 10. günü)

17 Eylül Perşembe : Muharrem'in son günü

2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMANDIR?

Aşure günü Muharrem ayının 10. gününde kutlanmaktadır. Buna göre Aşure günü 2020 yılı içerisinde Muharrem'in 10. günü olan 29 Ağustos Cumartesi günüdür. Yani 29 Ağustos Cumartesi günü Aşura günüdür.

2020 MUHARREM AYI GÜN GÜN TAKVİMİ

Muharrem ayının 1. günü : 20 Ağustos 2020 Perşembe (Hicri yılbaşı)

Muharrem ayının 2. günü : 21 Ağustos 2020 Cuma

Muharrem ayının 3. günü : 22 Ağustos 2020 Cumartesi

Muharrem ayının 4. günü : 23 Ağustos 2020 Pazar

Muharrem ayının 5. günü : 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 6. günü : 25 Ağustos 2020 Salı

Muharrem ayının 7. günü : 26 Ağustos 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 8. günü : 27 Ağustos 2020 Perşembe

Muharrem ayının 9. günü : 28 Ağustos 2020 Cuma

Muharrem ayının 10. günü : 29 Ağustos 2020 Cumartesi (Aşure günü)

Muharrem ayının 11. günü : 30 Ağustos 2020 Pazar

Muharrem ayının 12. günü : 31 Ağustos 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 13. günü : 1 Eylül 2020 Salı

Muharrem ayının 14. günü : 2 Eylül 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 15. günü : 3 Eylül 2020 Perşembe

Muharrem ayının 16. günü : 4 Eylül 2020 Cuma

Muharrem ayının 17. günü : 5 Eylül 2020 Cumartesi

Muharrem ayının 18. günü : 6 Eylül 2020 Pazar

Muharrem ayının 19. günü : 7 Eylül 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 20. günü : 8 Eylül 2020 Salı

Muharrem ayının 21. günü : 9 Eylül 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 22. günü : 10 Eylül 2020 Perşembe

Muharrem ayının 23. günü : 11 Eylül 2020 Cuma

Muharrem ayının 24. günü : 12 Eylül 2020 Cumartesi

Muharrem ayının 25. günü : 13 Eylül 2020 Pazar

Muharrem ayının 26. günü : 14 Eylül 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 27. günü : 15 Eylül 2020 Salı

Muharrem ayının 28. günü : 16 Eylül 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 29. günü : 17 Eylül 2020 Perşembe (Muharrem ayının son günü)

Safer ayının 1. günü : 18 Eylül 2020 Cuma

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER VE ORUÇ

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir. Haram ayların 13-14-15. günlerine Eyyâm-ı biyd denir ve bu günlerin orucu mevcuttur.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: "Resûlullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, 'Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.' dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, 'Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti." (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMANDIR VE ÖNEMİ NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

MUHARREM AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Bu ayın İslâm'dan öncesi Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) veya Arab-ı âribe döneminde mü'temir ve mûcib diye adlandırıldığı rivayet edilir. Bazı kaynaklarda muharremin Câhiliye devrinde "nâtık" şeklinde anıldığı belirtilmekteyse de (Mes'ûdî, II, 207) nâtık ramazan ayının ismiydi (İbn Düreyd, III, 489; Lisânü'l-?Arab, "emr" md.; Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, s. 52). Muharremü'l-harâm şeklinde de bilinen bu ay Osmanlı belgelerinde (?) kısaltmasıyla gösterilmiştir.

Hicrî takvimde yer alan ay isimlerinin milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in baba tarafından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği nakledilmektedir. İslâm'dan önce muharrem ayına "saferü'l-evvel" denirdi. Çünkü Araplar yılın ilk altı ayını her iki aya bir isim vermek suretiyle safer, rebî' ve cumâdâ diye adlandırmış, bunları birbirinden ayırmak için birincisine "evvel", ikincisine "âhir" veya "sânî" sıfatlarını eklemişlerdi. İlk iki aya "saferân" ismi de verilmiş, birinci safer haram aylardan olduğu için "saferü'l-muharrem" şeklinde de anılmıştır. Önceleri sıfat olarak kullanılan muharrem kelimesi İslâmî dönemde veya İslâm'dan evvel bu ayın özel adı olmuş, ikinci safere de yalnız safer denilmiştir. İslâm öncesinde receb ayı için de muharrem kelimesinin kullanılması, bunun aslında bir isim değil sıfat olduğunu göstermektedir.

Câhiliye devrinde Araplar, haram aylardan üçünün (zilkade, zilhicce, muharrem) peş peşe gelmesini önlemek için "nesî'" uygulamasıyla seneyi iki veya üç yılda bir on üç aya çıkarıp muharrem ayını saferin yerine kaydırmak suretiyle safer ayını haram ay kabul ediyorlardı. Böylece muharremle kendisinden önceki diğer haram ayların arasına helâl bir ay ekleyerek üç haram ayı birbirinden ayırıyor ve muharrem ayında da savaşmakta sakınca görmüyorlardı. Nesî' uygulaması Kur'ân-ı Kerîm'de kötülenmiş (et-Tevbe 9/37), Hz. Peygamber, ayların kendi zaman dilimlerine döndüğü bir yıla (10/632) denk gelen haccı sırasında Mina'daki hutbesinde zamanın Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumuna döndüğünü ifade edip muharremin haram aylardan biri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, "Bed?ü'l-?al?", 2; Ebû Dâvûd, "Menâsik", 67).

Kur'ân-ı Kerîm'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir (el-Bakara 2/191, 194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36). Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî, "Megazî", 77; "Tev?îd", 24; Müslim, "?asâme", 29). İbn Abbas'tan, Fecr sûresinde üzerine yemin edilen "fecr"den (89/1) maksadın muharrem ayı olduğu şeklinde bir yorum rivayet edilmiştir. Aynı sûrede yine üzerine yemin edilen on gecenin (89/2) muharrem ayının ilk on gecesi kabul edildiği de belirtilmiştir (Taberî, XXX, 107). Resûl-i Ekrem, muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Müslim, "?ıyâm", 202-203; Nesâî, "?ıyâmü'l-leyl", 6).

Muharrem ayının onuncu günü "âşûrâ" diye adlandırılır. Sâmî dinlerde özel bir yere sahip bulunan âşûrâ gününde Câhiliye Arapları da oruç tutardı. Hz. Peygamber risâletten önce ve Medine'ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını emretmiş, ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte bu orucu isteğe bırakmıştır. Resûl-i Ekrem muharremin sadece onunda değil dokuz ve on birinci günlerinde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Buhârî, "?avm", 69). Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde muharremin dokuzuncu günü ile birlikte onuncu günü ya da onuncu günü ile on birinci günü oruç tutulması sünnet kabul edilmiştir. Şâfiîler ise bu ayın dokuz ve onuncu günlerinde oruç tutmayı müstehap sayar. Hanefî mezhebine göre muharremin sadece onuncu günü oruç tutulması yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur. İbn Kayyim el-Cevziyye muharrem ayındaki oruçların en faziletlisinin dokuz, on ve on birinci günlerinde tutulan oruç olduğunu, daha sonra da dokuz ve onuncu günlerin, bunun ardından yalnız onuncu günün geldiğini ifade eder (Zâdü'l-me?âd, II, 76). İslâm'ın ilk yıllarında muharrem ayında icra edilen kurban ibadeti daha sonra neshedilerek zilhicce ayında yapılmaya başlanmıştır.

Hz. Hüseyin ile aile fertlerinin 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Kerbelâ'da şehid edilmesi üzerine muharrem ayı başka bir anlam kazanmış, Şîa için bu tarih Hz. Hüseyin'in intikamını alma ahdinin tazelendiği bir matem günü olmuştur. Özellikle İran'da 10 Muharrem'de "tâziye" adı verilen törenlerin düzenlenmesi, yas merasimlerinde ağıtların söylenmesi ve maktel-i Hüseyin türü eserlerin okunması gelenek halini almıştır. Muharrem ayındaki matem âyinlerinin en meşhuru âyîn-i sükvârîdir. Şiîlik'te büyük önem taşıyan bu âyin Büveyhîler döneminde resmî bir hüviyet kazanmıştır. Muizzüddevle, 352 (963) yılında muharrem ayının ilk on gününü Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki şehâdeti için matem zamanı olarak ilân etmiş, Şiîler'in bu günlerde toplu olarak ağlayıp yas tutma, zincirlerle kendilerini dövme şeklindeki matem törenleri bugüne kadar devam etmiştir.

Anadolu'daki Alevî-Bektaşî geleneğinde de muharrem ayının özel bir yeri vardır. Bazı peygamberlerin kurtuluş günleriyle dördüncü imam Zeynelâbidîn'in kurtuluşu için tutulacak oruçlar ve Kerbelâ'da Hz. Hüseyin ile diğer şehidlerin yasının tutulması amacıyla yapılacak faaliyetler bir erkânla düzenlenmiştir. Bu ayın ilk on veya on iki gününde oruç tutulması gerekir. Bu günlerde tıraş olunmaması, çamaşır değiştirilmemesi ve yıkanılmaması, cinsel ilişkide bulunulmaması, eğlenceden uzak durulması, ağıtlar, mersiyeler ve nefesler okunması gibi uygulamalar yaygındır. Bazı yerlerde su içilmemesi şeklindeki su orucu âdetine de rastlanmaktadır. Ayrıca Fuzûlî'nin Hadîkatü's-suadâ adlı eserinin okunması yaygın bir gelenektir (Noyan, s. 86-87; Tur, s. 184-196).

Hz. Ömer'in halifeliği devrinde 17 (638) yılında Resûl-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinin resmî takvim başlangıcı olarak kabul edilmesiyle muharrem hicrî yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Arap hükümdarları yeni yılın ilk gününe saygı gösterir ve tebrikleri kabul etmek üzere törenler düzenlerlerdi. Osmanlılar döneminde de muharrem ayında devlet erkânı padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahtan "muharremiyye" denilen hediyeleri alırlar, kendileri de maiyetlerindeki kişilere muharremiyye verirlerdi. Ayrıca şairler tarafından yeni yıla ait manzumeler yazılırdı. Muharrem ayında bilhassa tekke ve camilerde okunan Kerbelâ Vak'ası'na dair ilâhiler "muharremiyye" olarak adlandırılmıştır. Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde bu ayda çeşitli kutlama törenleri düzenlenmektedir.