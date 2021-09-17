Müge Anlı'yı ağlatan kavuşma! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle buluştu

Müge Anlı, Vedat Alexander Schlienbecker'in Almanya'dan İzmir'e uzanan, 33 yıl evvel yarım kalmış hikayesini bugün ekrana gelen programında tamamladı. Müge Anlı, kendisinden hiç görmediği biyolojik ailesini bulması için yardım isteyen Alexander Schlienbecker'in dakikalar içinde bulduğu Mardinli ailesini stüdyosunda konuk etti. Tam 19 kardeşi olduğu ortaya çıkan Alexander Schlienbecker'in babası ve ailesi Ankara'dan; annesi ve ailesi ise İzmir'den geldi.

YILLAR SONRA KARDEŞLERİYLE BULUŞTU

Tüm çocukluğunu anne ve babasından farklı olduğunu hissederek geçiren Vedat Alexander Schlıenbecker'in 33 yıllık aile hasreti, kalabalık aile tablosu ile son buldu. Annesi, babası ve kardeşleriyle buluşan Alexander Schlienbecker, kendisini kucaklamak için gelen ailesiyle duygusal anlar yaşarken stüdyodaki coşku karşısında ne şaşkınlığını ne de mutluluğunu gizleyebildi. İlk olarak 4 aylık kardeşi Meryem Yaman ile kavuşan Vedat Alexander, hemen ardından kardeşleri, babası ve annesiyle kavuştu.

"DIŞARIDA DOLAŞAN BİR CANAVARDIM"

Yaşadığı karmakarışık duygular içerisinde ne diyeceğini bilemeyen Vedat Alexander, "Bu zamana kadar bir şekilde hayatta kalmaya çalıştım. Sana ihtiyacım olsa da seni anlıyordum. Benim de 4 çocuğum var. Ben de onlar büyürken yanında değildim. Ben dışarıda dolaşan bir canavardım" dedi.

"BENİM ÇOCUKLARIM AÇTI"

Oğlunu ve kızını bırakmak zorunda kalan anne Fatma Korhan ise yaşadığı çaresizliği anlattı. Korhan, "11 çocuğuma bakmış 2 çocuğuma bakamadı. Benim suçum ne? Bir odalı, çatısı yağmur alan evde bir kuru ekmek veriyorlardı. Benim çocuklarım açtı" diyerek stüdyodaki eski kocasına sitem etti.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşlarına hakim olamayan Müge Anlı,"Hiç kimse çocuğunu bile isteye bırakmaz. Ben bu coğrafyadaki kadınların dramına çok üzülüyorum. Bu erkek egemen toplumun kadınlar üzerindeki acımasızlığı... Bu acımasızlığın çaresizliğin parçası olmamak için paranızı kazanacaksınız. Yine ikinci sınıf insan olmaktan kurtulamayacaksınız ama ayaklarınızın üzerinde durabileceksiniz" diyerek tüm kadınlara seslendi.