Mübadele Haberleri - Mübadele Haber - Haberler

Mübadele Haberleri
Mübadele haber, Mübadele son dakika haberleri ve gelişmeleri.
CUMHURİYET'İN 100. YILI - Genç Cumhuriyet'in kurduğu dostluk köprüsü: Türkiye ve Yunanistan ilişkileri
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 100. yıl dönümü etkinliğine katıldı
CUMHURİYET'İN 100. YILI - Kıbrıs Türkleri için devlet kurmaya giden yol Türkiye'nin Barış Harekatı ile açıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını inceledi
Dönence Dizisi, Atatürk'ün Ziyaret Ettiği İzmir'deki Namık Kemal Lisesi'ne Konuk Oldu
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 83. sayısını yayımladı
Tarihçi Gürhan Yellice, Lozan Antlaşması'nın Yunanistan'daki yankılarını değerlendirdi Açıklaması
Prof. Dr. Çağrı Erhan: "Lozan'ın gizli maddesi yoktur, Atatürk, Musul'dan vazgeçmemiştir"
Zelenski'nin İstanbul dönüşü paylaştığı fotoğraf Rusya'yı kızdırdı: Türkiye anlaşmaları ihlal etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azov Taburu komutanlarının Türkiye'den döndüğünü açıkladı
Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt
Reşit Galip kimdir? Reşit Galip kaç yaşında, nereli? Reşit Galip hayatı ve biyografisi!
Lozan Antlaşması nedir, ne zaman, kimler arasında imzalandı? Alınan kararlar ve maddeler nelerdir?
Kovancılar nerede? Kovancılar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kovancılar ilçesi hangi ile bağlı?
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Yunan devleti Lozan Antlaşmasına sadık kalsın, başına gelecekleri tarihten hatırlasın"