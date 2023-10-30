Mübadele Haberleri - Mübadele Haber - Haberler

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Mübadele Haberleri

Mübadele haber, Mübadele son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tuzla'daki 'Perili Köşk', tarihi ve kültürel bir müzeye dönüştü

Tuzla'daki 'Perili Köşk', tarihi ve kültürel bir müzeye dönüştü

Mübadele - 30.10.2023
CUMHURİYET'İN 100. YILI - Genç Cumhuriyet'in kurduğu dostluk köprüsü: Türkiye ve Yunanistan ilişkileri

CUMHURİYET'İN 100. YILI - Genç Cumhuriyet'in kurduğu dostluk köprüsü: Türkiye ve Yunanistan ilişkileri

Mübadele - 24.10.2023
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 100. yıl dönümü etkinliğine katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 100. yıl dönümü etkinliğine katıldı

Mübadele - 22.10.2023
CUMHURİYET'İN 100. YILI - Kıbrıs Türkleri için devlet kurmaya giden yol Türkiye'nin Barış Harekatı ile açıldı

CUMHURİYET'İN 100. YILI - Kıbrıs Türkleri için devlet kurmaya giden yol Türkiye'nin Barış Harekatı ile açıldı

Mübadele - 22.10.2023
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Mübadele - 15.10.2023
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını inceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını inceledi

Mübadele - 14.10.2023
Hüseyin Baş: Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarları bozuluyor

Hüseyin Baş: Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarları bozuluyor

Mübadele - 27.09.2023
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Azerbaycan egemenliğini tam sağladı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan egemenliğini tam sağladı"

Mübadele - 25.09.2023
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Çinli heyetle işbirliğini ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Çinli heyetle işbirliğini ele aldı

Mübadele - 24.09.2023
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Mübadele - 17.09.2023
Dönence Dizisi, Atatürk'ün Ziyaret Ettiği Namık Kemal Lisesi'nde Çekim Yaptı

Dönence Dizisi, Atatürk'ün Ziyaret Ettiği Namık Kemal Lisesi'nde Çekim Yaptı

Mübadele - 12.09.2023
Dönence Dizisi, Atatürk'ün Ziyaret Ettiği İzmir'deki Namık Kemal Lisesi'ne Konuk Oldu

Dönence Dizisi, Atatürk'ün Ziyaret Ettiği İzmir'deki Namık Kemal Lisesi'ne Konuk Oldu

Mübadele - 12.09.2023
Torbalı'nın Kurtuluş Şenlikleri Haluk Levent Konseriyle Son Buldu

Torbalı'nın Kurtuluş Şenlikleri Haluk Levent Konseriyle Son Buldu

Mübadele - 08.09.2023
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti

Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti

Mübadele - 21.08.2023
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Mübadele - 20.08.2023
Osmanlı dönemine ait çeşmelere haç figürü işlendiği ortaya çıktı

Osmanlı dönemine ait çeşmelere haç figürü işlendiği ortaya çıktı

Mübadele - 06.08.2023
Sinop'ta mübadillerin eşyaları sergileniyor

Sinop'ta mübadillerin eşyaları sergileniyor

Mübadele - 31.07.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 83. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 83. sayısını yayımladı

Mübadele - 31.07.2023
Lozan Antlaşması'nın 100. Yılında Etkinlik Düzenlendi

Lozan Antlaşması'nın 100. Yılında Etkinlik Düzenlendi

Mübadele - 24.07.2023
Tarihçi Gürhan Yellice, Lozan Antlaşması'nın Yunanistan'daki yankılarını değerlendirdi Açıklaması

Tarihçi Gürhan Yellice, Lozan Antlaşması'nın Yunanistan'daki yankılarını değerlendirdi Açıklaması

Mübadele - 22.07.2023
Prof. Dr. Çağrı Erhan: 'Lozan'ın gizli maddesi yoktur, Atatürk, Musul'dan vazgeçmemiştir'

Prof. Dr. Çağrı Erhan: "Lozan'ın gizli maddesi yoktur, Atatürk, Musul'dan vazgeçmemiştir"

Mübadele - 22.07.2023
Filistinli tutukluların serbest bırakılması için takas çağrısı

Filistinli tutukluların serbest bırakılması için takas çağrısı

Mübadele - 17.07.2023
Bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekmek yasak

Bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekmek yasak

Mübadele - 10.07.2023
Zelenski'nin İstanbul dönüşü paylaştığı fotoğraf Rusya'yı kızdırdı: Türkiye anlaşmaları ihlal etti

Zelenski'nin İstanbul dönüşü paylaştığı fotoğraf Rusya'yı kızdırdı: Türkiye anlaşmaları ihlal etti

Mübadele - 08.07.2023
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azov Taburu komutanlarının Türkiye'den döndüğünü açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azov Taburu komutanlarının Türkiye'den döndüğünü açıkladı

Mübadele - 08.07.2023
90 Yıllık Geleneksel Bayramlaşma Töreni Küplü Beldesinde Yapıldı

90 Yıllık Geleneksel Bayramlaşma Töreni Küplü Beldesinde Yapıldı

Mübadele - 28.06.2023
Mübadele acısı tiyatral dans gösterimi ile bir kez daha yaşatıldı

Mübadele acısı tiyatral dans gösterimi ile bir kez daha yaşatıldı

Mübadele - 25.06.2023
Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Mübadele - 22.06.2023
Gültepe Rumeli Şenliği Konak'ta Balkan Rüzgârı Estirdi

Gültepe Rumeli Şenliği Konak'ta Balkan Rüzgârı Estirdi

Mübadele - 20.06.2023
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanı ne zaman?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanı ne zaman?

Mübadele - 12.06.2023
Reşit Galip kimdir? Reşit Galip kaç yaşında, nereli? Reşit Galip hayatı ve biyografisi!

Reşit Galip kimdir? Reşit Galip kaç yaşında, nereli? Reşit Galip hayatı ve biyografisi!

Mübadele - 09.06.2023
3. cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti üçüncü cumhurbaşkanı kimdir?

3. cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti üçüncü cumhurbaşkanı kimdir?

Mübadele - 08.06.2023
Lozan Antlaşması nedir, ne zaman, kimler arasında imzalandı? Alınan kararlar ve maddeler nelerdir?

Lozan Antlaşması nedir, ne zaman, kimler arasında imzalandı? Alınan kararlar ve maddeler nelerdir?

Mübadele - 08.06.2023
Eski Rum vatandaşlarının torunları Fethiye'ye geldi

Eski Rum vatandaşlarının torunları Fethiye'ye geldi

Mübadele - 07.06.2023
Bornova'da Embiya Çavuş adına park açıldı

Bornova'da Embiya Çavuş adına park açıldı

Mübadele - 03.06.2023
'Dünyanın En Güzel Köyü' Küçükköy'de Şenlik Var

'Dünyanın En Güzel Köyü' Küçükköy'de Şenlik Var

Mübadele - 31.05.2023
İmamoğlu, Balkan Rumeli Mübadele Buluşması'nda konuştu

İmamoğlu, Balkan Rumeli Mübadele Buluşması'nda konuştu

Mübadele - 26.05.2023
Meral Akşener: 'PKK ile masaya oturmaz, kefilim'

Meral Akşener: 'PKK ile masaya oturmaz, kefilim'

Mübadele - 26.05.2023
Türkiye'nin İlk Sivil Bandosu Mudanya Bandosu'nun Hikayesi

Türkiye'nin İlk Sivil Bandosu Mudanya Bandosu'nun Hikayesi

Mübadele - 25.05.2023
Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Norveç ile İşbirliğini Geliştirmeye İstekli

Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Norveç ile İşbirliğini Geliştirmeye İstekli

Mübadele - 13.05.2023
Restorasyonu tamamlanan 174 yıllık Meryem Ana Kilisesi açıldı

Restorasyonu tamamlanan 174 yıllık Meryem Ana Kilisesi açıldı

Mübadele - 27.04.2023
Atalarının dilini öğrendiler, akrabalarına kavuştular

Atalarının dilini öğrendiler, akrabalarına kavuştular

Mübadele - 22.04.2023
Bir dil, bir kavuşma

Bir dil, bir kavuşma

Mübadele - 22.04.2023
İzmir'deki 'Gavur Mahallesi' sergisi vandalların hedefi oldu

İzmir'deki 'Gavur Mahallesi' sergisi vandalların hedefi oldu

Mübadele - 16.04.2023
Fulbright Programı nedir? Fulbright eğitim yöntemi nedir?

Fulbright Programı nedir? Fulbright eğitim yöntemi nedir?

Mübadele - 24.03.2023
Kovancılar nerede? Kovancılar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kovancılar ilçesi hangi ile bağlı?

Kovancılar nerede? Kovancılar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kovancılar ilçesi hangi ile bağlı?

Mübadele - 16.02.2023
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir"

Mübadele - 30.01.2023
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 'Yunan devleti Lozan Antlaşmasına sadık kalsın, başına gelecekleri tarihten hatırlasın'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Yunan devleti Lozan Antlaşmasına sadık kalsın, başına gelecekleri tarihten hatırlasın"

Mübadele - 30.01.2023
Bakan Ersoy, Silivri'de Mübadele Müze Evi'nin açılışına katıldı

Bakan Ersoy, Silivri'de Mübadele Müze Evi'nin açılışına katıldı

Mübadele - 29.01.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2023

Mübadele - 28.01.2023
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