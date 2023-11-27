Ayvalık Belediyesi Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Merkezi'de düzenlenen Ayvalık Endüstriyel Peyzajı GZFT Analizi Çalıştayı tamamlandı.

Doğal Miras, Kültürel Miras, Miras Yönetimi, Mübadele-Göç, Kültür ve Sanat I-II, Tarih Araştırmaları, Turizm ve Zeytin konularında oluşturulan 9 ayrı masada yer alan katılımcılar kendi uzmanlıkları ve deneyimleri ile katkıda bulundukları analiz çalıştayında görüşlerini bildirdi.

Çalıştayın açılışında; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, UNESCO Dünya Mirası Başvuru Süreci'nde Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Ergin, "Ayvalık Endüstriyel Peyzajı adıyla kalıcı listeye gireceğimiz günleri, artık sabırsızlıkla bekliyoruz. 2017 yılında, Geçici Listeye 'Ayvalık Endüstriyel Peyzajı' adıyla kaydedilen, Ayvalık için emek veren, katkı sunan arkadaşlarımızı buradan içtenlikle selamlıyorum. UNESCO Dünya Mirası Listesi çalışmaları; Başvuru Dosyasının hazırlanması ve Alan Yönetimi Planının oluşturulması olmak üzere iki aşamada aralıksız ve sabırla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sabah oturumlarında UNESCO Dünya Mirası ve Ayvalık'ın adaylık süreci üzerine yapılan sunumun ardından katılımcılara Alan Yönetimi Planı, Danışma ve Eşgüdüm-Denetleme Kurulları ile yasal mevzuat hakkında bilgiler sunuldu. Analiz çalıştayının amacı ve kapsamı üzerine yapılan bilgilendirmenin ardından soru cevap bölümü tamamlandı. Öğleden sonra oturumlarında ise katılımcılar uzmanlık ve ilgilerine göre önceden belirlenmiş olan 9 farklı masada yerlerini aldı.

Ardından; masa moderatörü ve sekreterinin yönetiminde iki oturum şeklinde; tartışarak, tespit ettikleri zayıf ve güçlü yönleri belirlemiş, görüş birliği içerisinde maddeler halinde sunmuş, bunların daha iyi kullanılmasına yönelik fırsatlar ve Ayvalık'ın karşılaşabileceği tehditler üzerine öngörülerini paylaşıldı. Tüm grup çalışmalarının tamamlanmasının ardından grup sözcüleri; tüm katılımcılara kaydettikleri maddeleri detaylarıyla anlatarak, sunum gerçekleştirdi.