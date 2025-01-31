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Mudanya'da Türk-Yunan Nüfus Mübadesinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı

Mudanya'da Türk-Yunan Nüfus Mübadesinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı
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Mudanya Halitpaşa Muhtarı İsmail Başaran, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Anma etkinlikleri çerçevesinde, dernek başkanı fidan dağıtımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Mudanya Halitpaşa Muhtarı İsmail Başaran Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yıl dönümü nedeniyle Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye ve Yunanistan arasında 1922 yılında yapılan mübadele anlaşmasının 102 yıl dönümü sebebiyle ziyaret eden derneği ziyaret eden Halitpaşa Muhtarı İsmail Başaran açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan mübadele sonucu 102 yıldır ailelerin Mudanya'da yaşamlarını sürdürdüğünü söyleyen, Mudanya Halitpaşa Muhtarı İsmail Başaran, "Türkiye ile Yunanistan arasında 1922 yılında yapılan nüfus mübadele anlaşması sonucunda, büyükleri Girit ve Yanya'dan gelen ve o dönemde Halitpaşa Mahallesi'ne yerleştirilen aileler, 102 yıldır Mudanya'da yaşamlarını sürdürüyor. Kültürlerini ve geleneklerini yaşatmak ve yaymak için çaba gösteren Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Zehra Nur Biricik ve dernek üyelerini, Mudanya Kent Konseyi Başkanımız Sayın Ozan Kozan ile birlikte ziyaret ettik" dedi.

"Fidan dağıtımı bu yıl Halitpaşa'da"

Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik, mübadele yıl dönümü nedeniyle göç yollarında kaybettikleri, Girit'te kalan ve bu topraklarda yitirdikleri büyüklerinin anısına her yıl geleneksel olarak düzenledikleri fidan dağıtımını bu yıl Halitpaşa'da yapacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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