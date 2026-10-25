Aydın Germencik'te 166 yıllık Başmelek Kilisesi yok olmaya direniyor

Aydın'ın Germencik ilçesindeki 'Rum Köyü' olarak bilinen Mursallı Mahallesi'nde bulunan ve günden güne yok olan 166 yıllık tarihi Başmelek (Taxiarkhea) Kilisesi kurtarılmayı bekliyor.

Germencik ilçesinde mübadele döneminin en önemli tanıklarından biri olan tarihi Mursallı Başmelek (Taxiarkhea) Kilisesi, korumasızlık ve bakımsızlık nedeniyle çürümeye yüz tuttu. Bölgenin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olan 166 yıllık tarihi kilise, definecilerin ve doğa şartlarının tahribatıyla her geçen gün eriyor. Grek mimarisiyle inşa edilen ve içerisindeki Başmelek Mikhael tasvirli duvar resimleriyle bilinen tarihi kilisede yapılan incelemelerde kilisenin ana taşıyıcı duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu, çatı kısmında çökmeler meydana geldiği ve yapının içerisindeki eşsiz fresklerin nem ile bakımsızlık yüzünden silinmeye başladığı görüldü. Çevre sakinleri, yapının bu haliyle hem can güvenliği tehlikesi oluşturduğunu hem de koskoca bir tarihin göz göre göre yok olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden "Mübadele Müzesi" çağrısı

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasının ardından Yunanistan'ın Selanik iline bağlı Grebene Kenti'nin köylerinden gelen mübadillerin yaşamasıyla önem kazanan Mursallı Mahallesi, tarihi dokusuyla ve insanların Rumca konuşması ile ilgi çekiyor. Burada yaşayan vatandaşlar ise Mursallı'nın simgesi haline gelen ve zamanla yok olmaya yüz tutan Rumlardan kalma yaklaşık 2 asırlık tarihi kilisenin restore edilerek "Mübadele Müzesi"'ne dönüştürülmesini istiyor. Kilisenin müzeye dönüştürülmesi ile birlikte geçmiş tarihin gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade eden mahalle sakinleri aynı zamanda kilisenin Aydın turizmine de önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kilisenin mahalleleri için çok büyük bir değer olduğunu belirten Mursallı sakinleri, "Burası her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist çekebilecek potansiyelde bir yer. Ancak şu anki hali içler acısı. İçerideki tarihi resimler yok oluyor, duvarlar dökülüyor. Buranın bir an önce koruma altına alınmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

Geçmiş yıllarda restorasyon projeleri gündeme gelse de henüz somut bir çalışmanın başlatılmadığı tarihi Başmelek Kilisesi, zamana karşı direnmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı