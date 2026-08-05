Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan Orman Kanunu'na tepki: 'Mübadiller işgalci değildir'

(ANKARA) - Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da yürürlüğe giren 7584 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'na Ek Madde 22'deki, "Mübadele anlaşmaları kapsamında olan yerler" istisnasının kaldırılması talep edildi. Açıklamada, "Mübadiller işgalci değildir. Yalnızca 'mübadele kökenli' oldukları gerekçesiyle diğer tapulardan daha zayıf bir hukuki korumaya tabi tutması kabul edilemez" denildi.

Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da yürürlüğe giren 7584 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle, 6831 sayılı Orman Kanunu'na Ek Madde 22 eklenmesine tepki gösterildi. "Mübadiller işgalci değildir. Yalnızca 'mübadele kökenli' oldukları gerekçesiyle diğer tapulardan daha zayıf bir hukuki korumaya tabi tutması kabul edilemez" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Kanunu'na eklenen Ek Madde 22'deki 'Mübadele anlaşmaları kapsamında olan yerler' istisnası derhal kaldırılmalıdır. Mübadele yoluyla verilen tapular, diğer tapularla aynı hukuki korumadan yararlandırılmalıdır. Yasal düzenleme yeniden ele alınıncaya kadar mübadiller açısından hak kaybı doğurabilecek idari işlemler durdurulmalıdır. Etkilenen vatandaşların başvuru ve itiraz hakları korunmalı; süreler konusunda ilgili kurumlar tarafından açık ve kapsamlı bilgilendirme yapılmalıdır. Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklar, mübadele kapsamında değerlendirilen taşınmazların hangi ölçütlere göre belirleneceğini kamuoyuna açıklamalıdır. TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partiler, mübadil kuruluşlarının katılımıyla konuyu ele almalı ve eşitsizliği giderecek kanun değişikliğini gecikmeden gerçekleştirmelidir. Etkilenen il, ilçe, köy ve mahalleler belirlenmeli; mağdur ailelere ücretsiz hukuki ve idari destek sağlanmalıdır.

Devletin yüz yıl önce verdiği tapuların arkasında durmasını, mübadillerin diğer yurttaşlarla eşit muamele görmesini ve mülkiyet haklarının korunmasını istiyoruz. Bu mesele yalnızca bir tapu veya orman kadastrosu meselesi değildir. Bütün mübadil kuruluşlarını, mübadilleri ve mübadil torunlarını dayanışmaya; basınımızı ve kamuoyunu bu ayrımcı uygulamaya karşı ses vermeye davet ediyoruz. İşgalciye hak tanınırken mübadil görmezden gelinemez. Mübadiller ayrıcalık değil, eşitlik ve adalet istiyor."

Kaynak: ANKA