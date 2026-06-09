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Ayvacık'ta "Kaz Dağları'na Taşınan Hikayeler" temalı defile düzenlendi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan 'Kaz Dağları'na Taşınan Hikayeler' temalı defilede, mübadele döneminden esinlenen 35 tasarım geri dönüşüm malzemeleriyle sergilendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Kaz Dağları'na Taşınan Hikayeler" temalı defile düzenlendi.

Küçükkuyu Limanı'nda bulunan Mübadele Anıtı önündeki defilede, Kaz Dağları'nda yaşanmış hikayelerin tarih boyunca giyilen giysilerin ve mübadele döneminden bu güne kadar bölgedeki kadınlarımızın giydiği giysilerden esinlenilerek geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan 35 tasarım yer aldı.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezinden 25 kursiyerin podyuma çıktığı defile, yoğun bir ilgiyle izlendi.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, törende yaptığı konuşmada, bu defilenin sıradan bir kıyafet sergisi defilesi olmadığını söyledi.

Defilenin, ilmek ilmek dokunmuş bir hüznün, bir memleket sevdasının dokumaya yansıması olduğunu aktaran Karali, "Üzerlerindeki her bir motifte bir ayrılık acısı, her bir renk tonunda yeni bir hayata tutunma direnci vardır. İşte tam bu noktada hayat boyu öğrenme haftası vesilesi ile bu tarihi mirasın sandıklardan çıkarıp yeniden gün yüzüne kavuşturan geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü kuran halk eğitim merkezimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay ise Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında defile düzenlediklerini belirterek, "Bu çalışmada; mübadeleyi, göçü, kadınların direncini ve Anadolu'nun kültürel zenginliğini anlatmaya çalıştık. Kıyafetlerimizin tamamında sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm teknikleri kullanıldı. Sandıklarda unutulmuş eski danteller, perdeler, örtüler, parça kumaşlar ve artık materyaller öğrencilerimizin emeğiyle yeniden hayat buldu. Bu gece burada gördüğünüz her detayda da kadın emeği, sabır ve özveri vardır. Öğrencilerimiz, uzun ve yoğun bir süreç boyunca büyük bir inançla çalıştı. Her dikişe yalnızca kumaşı değil, hikayelerini de işledi." diye konuştu.

Defileye, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel, Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
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