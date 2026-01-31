Haberler

Samsunlu mübadillerden Anıtkabir ziyareti

Samsunlu mübadillerden Anıtkabir ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Balkan Türkleri Derneği, nüfus mübadelesinin 103. yıldönümünde Anıtkabir'de resmi bir tören gerçekleştirdi. Mübadil torunları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve mübadele sürecinin tarihi anlamına vurgu yapıldı.

Samsun Balkan Türkleri Derneği, nüfus mübadelesinin 103. yıl dönümünde Ankara'da resmi tören gerçekleştirdi. Samsun'dan gelen mübadillerin yoğun katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleşen törende mübadelenin taşıdığı anlama dikkat çekildi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği, 1923 yılında başlayan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yıl dönümünü anlamlı bir ziyaretle taçlandırdı. Samsun'dan yola çıkan çok sayıda mübadil torunu, sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'de bir araya geldi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği resmi tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başladı. Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Adem Tuğral, deftere yazdığı metinde mübadelenin tarihi ve manevi değerine vurgu yaptı. Mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığını ve Atatürk'e olan vefasını dile getirdi. Tuğral, "Aynı köklerden, aynı coğrafyadan gelmenin gururunu asırlara sığdıramadığımız büyük Atam. 103 yıl önce senin doğup büyüdüğün ata topraklarımızdan ana yurda dönmüş olan mübadil torunları olarak, atalarımızın mirası ve sana olan sevgimizi ilelebet gönlümüzde yaşatacağız. Senin hemşehrin olmanın gururuyla yüzyıllar boyunca seni anlamaya, anlatmaya devam edeceğiz. Mübadil torunları ecdadını, ata topraklarını ve toprakların en güzel yadigarı olarak seni asla unutmayacaktır. Aziz ruhun şad olsun. Büyük atam emanetin, emanetimizdir" dedi.

Törenin ardından mübadiller, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirirken, Samsunlu vatandaşların Ankara'da düzenlediği törene çevredekiler de alkışlarla destek verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor

Tarih verildi! Dondurucu soğuklar geri geliyor
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok

Güldüğüne bakmayın çok sinirli! İşte Reynmen'in ilk sözleri
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor