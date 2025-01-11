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Emrah Varol'dan 'Vatanı Yüreğinde Taşıyanlar' Kitabı

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Denizlili gazeteci Emrah Varol, İzmir'de düzenlenen tanıtım ve imza günü etkinliğinde, 'Vatanı Yüreğinde Taşıyanlar' kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Mübadele sırasında yaşananları anlatan kitabında, kişisel hikayeler ve tarihi verilerle tarafsız bir bakış açısı sunarak gelecek kuşaklara aktarım hedefliyor.

Denizlili gazeteci Emrah Varol, yazdığı "Vatanı Yüreğinde Taşıyanlar" kitabının tanıtım ve imza günü etkinliğinde okuyucularıyla bir araya geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki etkinlikte konuşan Varol, 1924'de Türkiye ile Yunanistan arasında bir mübadelede gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu anlamda Grebene'nin Kastro ve Vraşno köylerinden Denizli'nin Honaz ilçesine gelen mübadillerin yaşadıklarını anlatan bir kitap yazdığını belirten Varol, "Gemiyle gelen bu insanların Anadolu'da ilk ayak bastıkları yer İzmir olması nedeniyle ilk imza gününü de burada gerçekleştirdik. Aslında her mübadilin yaşadığı olaylar ama ben dördüncü kuşak bir mübadilim ve dedelerimin hikayesini bu şekilde kitaplaştırdım" dedi.

Mübadillerin hayatlarını gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Kitabımızda mahallemdeki o insanların çocuklarıyla röportajlar yaptım, belgeler toplardım. Yunanistan ve Osmanlı kaynaklarından çok faydalandım. Yani iki tarafı da dinledim. Sadece kendi hikayemiz de yok, Honaz'dan Yunanistan'a giden 4-5 Rum'un hikayesi de yer alıyor. Onlar nasıl gitti, ne acılar yaşadı? Onlar da yer alıyor. Yani sözlü tarih, saha çalışması ve belgelerle tarafsız bir gözle yazmaya çalıştım. Mübadele kelime kökü olarak bedelden geliyor ve ben de o nedenle bedel ödeyenlerin hikayesini kaleme almaya çalıştım."

Varol, konuşmanın ardından okuyucularıyla sohbet ederek, kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Kültür Sanat
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