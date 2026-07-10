Haberler

Sinop Mübadele Kültür Evi'nde 400 civarında obje sergileniyor

Sinop Mübadele Kültür Evi'nde 400 civarında obje sergileniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından açılan kültür evinde, birinci kuşak mübadillerden kalan yaklaşık 400 obje ve tarihi fotoğraf sergileniyor. Dernek Başkanı Kenan Aral, Balkan kültürünü yaşatmak için çalıştıklarını belirtti.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, kültür evlerinde yaklaşık 400 objenin sergilendiğini belirtti.

Aral, AA muhabirine, kentte yaşayan mübadiller tarafından kurulan dernek tarafından açılan kültür evinin çeşitli etkinliklerin yanı sıra birinci kuşak mübadillerden kalan tarihi fotoğraflar ve eşyalara da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çeşitli illerden gelenlerin burada sergilenen eşyaları inceleme fırsatı bulduğunu dile getiren Aral, "Yaklaşık 400 obje var. Bunlar arasında mutfak eşyaları, halı, kilim, tarım aletleri, bakır kaplar, sandık çeyizlerinin yanı sıra özellikle 1923-24 sonrası mübadeleyle veya göç yoluyla Anadolu'ya, Sinop'a yerleşmiş birinci kuşak mübadillerin fotoğrafları da yer alıyor. Balkan kültürünü yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Aral, kültür evinin her gün 13.00-16.00 saatlerinde ziyarete açık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Sınır kapısında dev operasyon: Tam 1 ton 153 kilo uyuşturucu yakalandı

Sınır kapısında dev operasyon! Ele geçirilen miktara inanamayacaksınız
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti

82 yaşında hayalini gerçekleştirdi: Uzaya çıkan en yaşlı kadın öldü
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı