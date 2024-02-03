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Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü töreni düzenlendi

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Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen törende, mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıları vurgulandı.

Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören organize edildi.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneğince Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dernek Başkanı Kenan Aral, mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasına ve ilerlemesine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Mübadillerin doğdukları topraklarda bıraktıkları ve hayatlarını tamamladıkları yeni yurtlarına taşıyabildikleri kültürel miras, iki ülke arasındaki ortak tarih, kültür ve sosyal bağların bir özeti gibidir." dedi.

Programa, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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