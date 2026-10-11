Aksaray Güzelyurt'taki Yüksek Kilise, 1924 mübadele öncesi birlikte yaşamı yansıtıyor

Aksaray'da 1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ederken, Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, 1924'teki büyük mübadele öncesi gayrimüslimlerle Müslümanların çevrede birlikte yaşadığını söyledi.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edilen Yüksek Kilise, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Günümüzde Yüksek Kilise olarak bilinen Analipsis Tepesi'nde dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen kilisenin içinde Bizans döneminden kalma bir şapel yer alıyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise içerisinde bir su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor. Güzelyurt Göleti manzaralı Yüksek Kiliseyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Tarihi açıdan birçok önemli geçmişi bulunan Yüksek Kilise, bir zamanlar gayrimüslimler ve Müslümanların yaşadığı yer olarak da ortaya çıkıyor. Yüksek Kilise'nin tarihini anlatan Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, kilisenin Akeramik Neolitik dönemden beri kullanılan önemli bir yerleşim alanı olduğuna dikkat çekerek, "Yüksek Kilise, resmi kayıtlarda Analipsis Church, yani Analipsis Kilisesi de derler. Fakat bu tepenin adı da Analipsis Tepesi diye geçer. Analipsis, teolojide ve edebiyatta kullanılan iki kavramdır. Buradaki, tahmin edeceğiniz gibi, teolojik bir kavramdır. Hazreti İsa'nın göğe yükselmesine Analipsis terimi kullanılır. Buraya da Analipsis Tepesi diyorlar. Bilindiği üzere mübadeleye kadar, 1924'teki büyük mübadeleye kadar burada gayrimüslimlerle Müslümanlar birlikte yaşamıştı. Belgelere göre aralarında hiçbir kavga, gürültü vesaire de olmamıştır. İşte gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı Gelveri'de ki günümüz adı Güzelyurt'tur, burada Hazreti İsa'nın havarilerinin varlığını, daha doğrusu izini, ismen ve cismen görebiliyoruz. Bunlardan en önemlisi de Analipsis Tepesi'dir. Yine arkeolojik kazılar göstermektedir ki bu bölge Akeramik Neolitik dönemden beri kullanılan önemli bir yerleşim alanıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı