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Bafra'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Bafra'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, mübadeleyle gelenlerin düzenlediği etkinlikte Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleşen kutlamalara yerel yöneticiler ve halk katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 101'inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Yunanistan'ın Selanik şehrinden Türkiye'ye gelen ve Samsun'un Bafra ilçesi Eldavut Mahallesi'ne yerleşen mübadiller, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet etkinliğinde davul ve zurna çalındı, davetlilere ikramda bulunuldu.

Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner, yaptığı açıklamada, 1924 yılında Yunanistan'dan Anadolu'ya göç etmeye zorlandıklarını belirterek, "Samsun'a 285 hane olarak getirildik. İlk olarak Türkiye'ye biz geldik." dedi.

Mübadele ile gelmelerinin 100'üncü, Cumhuriyet'in ise 101'inci yılında etkinlik düzenlediklerini dile getiren Tosuner, "Yaptığımız etkinliğe katılım iyi oldu, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, halkımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğe devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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