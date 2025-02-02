Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Edirne'de Gagavuz Halk Kültürü Kitabı ve Şarkısının Tanıtımı Yapıldı

Edirne'de Gagavuz Halk Kültürü Kitabı ve Şarkısının Tanıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirneli müzisyen Evrim Kaşıkçı, 'Nehrin Ötesi' adlı kitap ve şarkıyı tanıttı. Kitap, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi ile Edirne'den Yunanistan'a giden Gagavuzların halk kültürünü araştırıyor. Şarkı ise göç ve hasret temalarını işliyor.

Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesiyle Edirne'den Yunanistan'a giden Gagavuzların halk kültürünün anlatıldığı "Nehrin Ötesi" isimli kitap ve aynı isimli şarkının tanıtımı yapıldı.

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Nehrin Ötesi başlıklı 2 çalışma ortaya koyduklarını, bunlardan birinin Orestiada (Kumçiftliği) Gagavuzlarının halk kültürü ile alakalı kitap olduğunu söyledi.

Kitabın, doktora tezine dayanan bir çalışma olduğunu belirten Kaşıkçı, " Kitap, Yunanistan'da Orestiada (Kumçiftliği) ve çevresinde yaşayan Gagavuz toplumunun halk kültürünü ele alıyor. Bu eser, mübadele öncesinde Edirne bölgesinde yoğun olarak bulunan Gagavuzlara dair yapılacak çalışmalar için de öncül bir kaynak niteliğinde." dedi.

Kaşıkçı, kitabın Gagavuzların kültürel mirasını yansıtan özgün bir eser olduğunu dile getirdi.

Kitapla aynı ismi taşıyan, kitabın şarkısı olarak nitelendirdiği bir eser de ortaya koyduklarını ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Bu şarkı, ailesi Edirne'den göçen Yunan müzisyen Nikos Grammatidis ile 2015 yılında buluşmamızda bir melodiden ortaya çıkan bir şarkı. Şarkıyı da yayınlamış olduk. "Nehrin Ötesi" isimli şarkı, göç ve hasret temaları etrafında şekillenen iki aşığın hikayesini, Meriç Nehri'nin iki tarafındaki yaşamları anlatıyor. Şarkı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nin ayırdığı hayatlara dokunan bir eser olarak dinleyicilerle buluşuyor. Şarkının melodisi, Nikos Grammatidis'in buzukisinden dökülen notalarla başlayan bir yolculuğun sonucu olarak ortaya çıktı."

Programda, Grammatidis'in babası, kitabın önemli kaynak kişilerinden Vasilis Grammatidis, mübadele ile Havsa'nın Azatlı köyünden Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Orestiada ilçesine giden ailesinini hikayesini anlattı.

Edirne'de olmaktan memnun olduğunu belirten Grammatidis, "Dedemler 1923'de Azatlı'dan Yunanistan'a gelmiş. Uzun yıllar Hollanda'da işçi olarak çalıştım. Orada da çok Türk arkadaşım vardı. Beraber çalıştık. Bizler kardeşiz, komşuyuz." diye konuştu.

Yine ailesi Havsa'dan Orestiada'ya giden Petros Tsiompanidis de ailesinden mübadeleye dair duyduklarını paylaştı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
img

Hadise'den TSK'dan ihraç edilen Teğmenlere destek
img

Survıvor Turabi'den bomba hamle!
img

Karanlık çökünce ortaya çıktı! Bitlis'te gökyüzünde esrarengiz görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.