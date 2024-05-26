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Samsun'da Mübadelenin 100. Yılı Şenliği Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde, 'Mübadelenin 100. Yılı Mübadil Yemekleri' şenliği düzenlendi. Şenlikte mübadil yemekleri ücretsiz olarak dağıtıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Mübadelenin 100. Yılı Mübadil Yemekleri" şenliği düzenlendi.

Sürmeli Mahallesi'ndeki Organik Pazar alanında gerçekleşen şenliğin açılış töreninde konuşan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, mübadelenin 100. yılında, Türk Mutfağı Haftası'nda mübadil yemeklerine yer vermek istediklerini belirtti.

Ertürkmen, Türk tarihinde önemli bir yere sahip mübadilleri anmak ve hatırlamak istediklerini ifade ederek, "Bafra ilçesinde 5 mahallede mübadillerimiz yaşamaktadır." dedi.

Samsun'un gastronomi konusunda önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Ertürkmen, "Bafra Pidesi dünyanın en kaliteli ekmeklerinden bir tanesi olarak seçildi. Bunun içinde Samsun pidelerimizde var. Ben, Samsun'un gastronomi gücüne inanıyorum. Türkiye'de üç ilimiz var gastronomi olarak adlandırılan, Samsun'un dördüncü il olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da Türk Mutfağı Haftası'nı mübadele mutfağıyla birleştirmeyi istediklerini belirterek, "Sonraki hafta da Kültür Yolu Projesi ile beraber Samsun özel bir gündeme taşınacak. Türk mutfağının coğrafi işaretler alması, tescil edilmesi, Samsun mutfağı ve Samsun mutfağının değeri, dünya mutfağına çok itibarlı ve çok saygın yemek listelerine girmiş olması, hepimiz adına çok sevindirici bir olay." diye konuştu.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç ise "Yunan kültürü, bizim Türk mutfağımızı sahipleniyor, örneğin baklavaki, cacıkki, dolmaki, diyerek 'ki' kelimesini ekleyip sahip çıkıyor. Kaymakamımızın öncülüğünde, bugün yapılan ve yapılacak olan etkinlikler çok kıymetli. Biz bunları tüm dünya mutfağına armağan etmeli ve sahip çıkmalıyız." sözlerini sarf etti.

Konuşmaların ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu, mübadil yemekleri katılımcılara ücretsiz dağıtıldı.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Balkan Türkleri Derneği Başkanı Süleyman Özata, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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