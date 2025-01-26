Mübadiller, 102. Yıl Anmasında Karanfil Bıraktı

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Mübadelenin 102'nci yılında düzenlenen etkinlik kapsamında mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelişini simgeleyen Tütün İskelesi'nde toplandı.

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Samsun Mübadele Derneğince düzenlenen programda, mübadiller saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Samsun Mübadele Derneği Başkan Yardımcısı Caner Akınözel, yaptığı konuşmada, göçlerin insanlık tarihinde derin yaralar bıraktığını söyledi.

Günümüzde insan eliyle yapılan göçlerin küresel sorunlardan biri olarak görüldüğünü aktaran Akınözel, şöyle konuştu:

"İnsanlığın her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı olduğu bu dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi bize ve dünya haklarına doğru yolu göstermeye devam etmektedir. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'e göndermede bulunmak amacıyla Selanik kökenli yurttaşlarımıza yönelik ötekileştirici bir dilin sosyal medyada yaygınlaşmasını derin bir üzüntüyle izliyoruz."

Akınözel, göç deneyimini bizzat yaşadıklarını ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı acı ve dramı anlayabildiklerini dile getirerek, "Günümüz dünyasında, insanlığın bir daha mübadele gibi bir yöntemi kabul etmeyeceği umudunu taşıyoruz. Geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Mübadiller, daha sonra "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Programa, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, dernek üyeleri, mübadiller ve vatandaşlar katıldı.