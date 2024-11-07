101. Türbe Dede Pilav Günü Etkinliği Bağcılar'da Kutlandı

BAĞCILAR'da Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından 100 yılı aşkın bir süredir sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü'nü kutlamak için etkinlik düzenlendi. Her yıl kasım ayının ikinci perşembe günü yapılan ve Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikte 91 küçükbaş ve 300 kilo da dana etinden pişirilen kavurma ile yaklaşık 2 ton pilav ve ayran ikram edildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selanik göçmenlerinin 1923 yılından bu yana yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, 101'inci yaşına girdi. Etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Fuat Sarp ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'10 BİN VATANDAŞIMIZA YEMEK İKRAMI YAPILMIŞ OLACAK'

Türbe Dede Pilav geleneğinin asırlar boyunca devam etmesini temenni ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Mahmutbey Selanikliler Derneğimiz ile düzenlediğimiz Selanik'te başlayan 101'inci yılını Bağcılar'da Mahmutbey Mahallemizde devam ettirdiğimiz bir gelenektir. Selanik ve Kavala bölgesinde yaralı bir askerin onu bulan askerlere bir vasiyeti sonucu başlamış, mübadele sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ne gelindikten sonra Mahmutbey Mahallemizde de devam ettirilmiştir. Mahmutbey Selanikliler Derneğimiz geleneği halen devam ettiriyor. Biz de dernek başkanımız ve Mahmutbey mahallelilerimizin desteğiyle, iş adamlarımızın ve belediyemizin katkılarıyla her sene büyüyerek devam ettiriyoruz. Bu sene 10 bin vatandaşımıza yemek ikramı yapılmış olacak. 91 küçükbaş hayvan kesildi. 300 üzerinde dana eti ilave edildi. Ayrıca iki ton pilav dağıtılacak. 10 bin ayran ve suyla çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bizler de bu geleneğin devam etmesini çok önemsiyoruz. Türbe Dede pilavımız Cumhuriyet tarihimizle eş değer bir maziye sahip. Bir diğer taraftan 10 Kasım haftasına da denk geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı sene-i devriyesindeyiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm silah arkadaşlarına rahmet ve minnetimizi ifade etmek istiyoruz. Gençlerimizin de sahip çıkmasıyla bu gelenek sonsuza kadar devam edecek" dedi.

'YARALI ASKERİN VASİYETİ SONUCU BAŞLAYAN BİR GELENEKTİR'

Etkinliğin geçmişten bugüne taşınan bir dayanışma geleneğini simgelediğini söyleyen Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Fuat Sarp ise "Yusuf adında yaralı bir askerin daha fazla yaşayamayacağını hissetmesi üzerine kendisini bulanlara öldüğü günün her sene-i devriyesinde etli pilav yapılarak halka dağıtılmasını vasiyet etmesiyle başlayan bir gelenektir. Bizler dernek başkanı ve yönetim kurulu olarak bunu icra ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Bizim temel amacımız belediyemizin de desteğiyle bu geleneği yaşatabildiğimiz kadar yaşatmak. Bu anlamda Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e ve hemşehrilerimiz ile iş adamlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.