Motivasyon sözleri 2021! Başarı, Hayat, Ders, İş, Sınav, Spor ile İlgili 100'den Fazla Motive Edici Sözler

Motivasyon sözleri, başarıya ulaşmada kritik öneme sahip. Birkaç kelimeden oluşan cümlelerin etkisi bazıları tarafından göz ardı edilse de gerçek bu.. Motivasyon ve başarı çok önemli. Hedeflerimiz, hayallerimiz, elde etmek istediklerimiz var. İş hayatı, başarı, para, sınav, ders, spor, mutluluk gibi...

Motivasyon sözleri, başarıya ulaşmada kritik öneme sahip. Kaldı ki birçok başarılı isim de mottolarının onlara yolculuklarında nasıl rehberlik ettiğini açıkça anlatmıştır. Düşünce tarzının kişinin yaşamında ne kadar etkili olduğu bilinirken, olumlu sözlerin gücü yadsınamazdır. İşte Motivasyon sözleri 2021! Başarı, Hayat, Ders,İş, Sınav, Spor ile İlgili 100'den Fazla Motive Edici Sözler

MOTİVASYON SÖZLERİ

Sonuçta insan, evrendeki tek bir şey üzerinde tam kontrole sahip ve o da düşünceleri! İşte bu noktada devreye zihnin bir köşesine yazılması gereken motivasyon sözleri giriyor.

"Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür". –T.S. Elliot

"Hiçbir şey için ayağa kalkmıyorsanız herhangi bir şey sizi düşürebilir." –Gordon Eadie



"Yüzleşmediğimiz korkularımız sınırlarımızı oluşturur." –Amy Elizabeth

"Kaybolmak yolu öğrenmektir." –Afrika atasözü



"Her şey sizin aksinize ilerliyor gibi geldiğinde uçakların rüzgarla birlikte değil rüzgara karşı uçtuğunu hatırlayın." -Henry Ford

"Bugün sahip oldukların için teşekkür et ve yarın sahip olacakların için savaşmaya başla." –William Shakespeare



"Gerçek olmak için doğdun mükemmel olmak için değil." -Anonim

"Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir." -Shaquille O'Neal



"Hayat her ne kadar zor görünse de, yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır." -Stephen Hawking

"Kendini fetheden bir adam, savaşta bin kişiyi fetheden birinden daha büyüktür". -Buda

"Başkalarını kontrol edenler güçlü olabilirler, ama kendini kontrol edebilenler çok daha güçlüdür." -Lao Tzu

"Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirecektir." -Albert Einstein



"Hayat, kendini bulmakla ilgili değildir; kendini yaratmakla ilgilidir." -George Bernard Shaw

"Eğer kendinize inanmazsanız kimse sizin yerinize bunu yapmaz." -Kobe Bryant



"Başıma gelen ben değilim, ben olmayı seçtiğim şeyim." -Carl Jung

"Düşünmeden bir gün bile geçiremediğiniz bir şeyden asla vazgeçmeyin." -Winston Churchill



"Unutma: Her şampiyon bir zamanlar pes etmeyi reddeden bir yarışmacıydı." -Rocky Balboa

Bazı insanlar hayatınıza lütuf olarak girer. Bazıları ise ders olarak." -Rahibe Teresa



"Şu an olacağını düşündüğün yerde olmadığın için kendini affet." -Terri Cole

Zorlu bir süreçten geçenlere verebileceğim en iyi tavsiye, yardım istemekten asla korkmamaktır." -Demi Lovato



"Siz izin vermediğiniz sürece kimsenin hayallerinizi paramparça etme hakkı yoktur." -Maeve Greyson

"Unutma, sıkılmak düşmanındır, başarısızlık değil." -Timothy Ferriss



"Bir gün geçmişe baktığınızda en güzel yıllarınızın mücadele ile geçen yıllar olduğunu göreceksiniz." -Sigmund Freud

"Her başarı, deneme kararıyla başlar." -John F. Kennedy



"Başlangıç, işin en önemli kısmıdır." -Plato

MOTİVE EDİCİ SÖZLER

"Gerekli olanı yaparak başlayın, sonra mümkün olanı yapın ve birden göreceksiniz ki imkansızı yapıyorsunuz." -Saint Francis of Assisi

"Başlamak için doğru olan yol, konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır." -Walt Disney



"Sadece bir kere yaşıyorsun, ama doğru yaparsan, bir kere yeter." -Mae West

"Mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır; fakat çoğu zaman kapalı kapıya o kadar uzun bakarız ki, bizim için açılmış olanı görmeyiz. "- Helen Keller



"Bilmediklerinizden korkmayın. Bu sizin en büyük gücünüz olabilir ve her şeyi diğerlerinden farklı şekilde yapmanızı sağlar. "- Sara Blakely

"Derinlemesine bir şey yapmanın tek yolu çok çalışmaktır. Yaptığınız şeye aşık olmaya başladığınız an dışında güzel ya da zengin olduğunu düşündüğünüz an, o zaman tehlikedesiniz. "- Miuccia Prada



"Daha önce hiç yapmadığım şeyleri her zaman üstlenmeyi öğrendim. Büyüme ve konfor bir arada olamaz . "- Virginia Rometty

"Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri!" -Mustafa Kemal Atatürk



"Şansa çok inanırım, ve ne kadar çok çalıştıysam ona o kadar çok sahip oldum." -Thomas Jefferson

"Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır." -Bob Marley

"Eğer önünüzdeki yol tertemizse büyük ihtimalle bir başkasının yolundasınızdır." -Joseph Campbell

"Her zaman kendinize karşı dürüst olun ve asla birinin söylediklerinin sizi hedeflerinizden uzaklaştırmasına izin vermeyin." -Michelle Obama



"Büyük mutluluklar, büyük acıların yanı başındadır." -Anonim

"İlk önce yapmaktan en çok kaçındığınız şeyi yapın." – Clifford Cohen



"İnsanlar bilinmeyenden korktukları için değişimden kaçınırlar. Ancak tarihte değişmeyen tek şey, her şeyin değiştiğidir." -Yuval Noah Harari

"Başarının sırrı, acıyla zevkin sizi kullanmasına izin vermektense onları kendiniz için kullanmayı öğrenmektir. Bunu yaparsanız hayatınızın kontrolünü elinize alırsınız. Yapmazsanız, hayat sizi kontrol eder." -Tony Robbins



"Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur." -Anton Çehov

"İkinci kez yaşıyormuşsun ve ilkinde yanlış davranmışsın gibi yaşa." -Viktor Emil Frankl



"Hayatınız şans eseri daha iyi hale gelmez, değişimin eseri olarak daha iyi hale gelir." -Jim Rohn

Motivasyon sözleri ve diğer tüm alıntılar için ilgili kategorimize göz atabilirsiniz.



"Hayat zorluklar yoksa hiçbir zaman tam değildir." -Stan Lee

"Balıkçılar, denizin tehlikeli ve fırtınanın berbat olduğunu bilirler ama bu tehlikeler hiçbir zaman onları karada tutmaya yeterli değildir." -Vincent van Gogh



"Daha fazla kendim olmaya çalışıyorum, insanların onaylamasını veya onaylamamasını umursamadan." -Vincent van Gogh

"Başarı bir gecede kazanılmaz. Parça parça gelir; bugün biraz alırsın, yarın biraz daha… Tümünü elde edene kadar her gün biraz… Ertelediğin gün ise o gün alacağın başarıyı kaybedersin." –Israelmore Ayivor



"Bugünü boşa harcayan biri olarak hangi hakla yarından bir şeyler isterim?" – Alain-Fournier

"Sadece, öldüğünüzde yarım kalmasını istediğiniz işleri yarına erteleyin." –Pablo Picasso



"Eğer her zaman kolay olanı yapar ve en az engeli olan yolu seçerseniz, hiçbir zaman konfor alanınızdan çıkamazsınız. Ve, harika şeyler konfor alanlarında ortaya çıkmaz." – Roy Bennett

Bundan bir yıl sonra kendinizi 'Keşke o gün başlasaydım.' derken bulabilirsiniz. – Karen Lamb



"Belirsizliği, tutarsızlığı, çelişkiyi, kararsızlığı kucaklamaya istekli ol." -Leonardo da Vinci

"Kazanmak için irade, başarmak için arzu, potansiyelinin tamamına ulaşmak için dürtü… Bunlar, kişisel mükemmeliyetin kapılarını açmanız için gereken anahtarlardır." -Konfüçyüs



"Mutlu olmanın iki yolu var: Ya isteklerinizi azaltacaksınız ya da imkanlarınızı zorlayacaksınız." -Fyodor Dostoyevski

"Yapmadığınız hemen hemen her şey, korkunun, çekingenliğin veya "Neden olmasın?" sorusunu sormayışınızdan kaynaklanır." -Seth Godin

"Bir şeye başlayıp başarısız olmaktan daha kötü tek şey hiçbir şeye başlamamaktır." -Seth Godin

"Çok çalışmak dışında başka bir yol yok, bunu benimse. Saatlerce çalışmak zorundasın çünkü her zaman geliştirebileceğin bir şey var." -Roger Federer



"Hayatta hiçbir şey, korkmak için değildir, her şey anlaşılmak içindir. Şimdi, daha fazlasını anlama zamanı, böylece daha az korkabiliriz." -Marie Curie

"Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu." -William Shakespeare



"Bir şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız haklısınız; bir şey yapamayacağınızı düşünüyorsanız, yine haklısınız." -Henry Ford

"Sizi yıpratacak olan tırmanmaya çalıştığınız dağ değildir; ayakkabınızdaki çakıl taşlarıdır." -Muhammed Ali

"Çalışma olmadan yetenek hiçbir şeydir." -Cristiano Ronaldo

"Hayatta sahip olduğunuz şeyler, istemeye cesaretiniz olduğu şeylerdir." -Oprah Winfrey



"Diğer herkes gibi olacaksan dünya üzerinde olmanın anlamı nedir?" -Arnold Schwarzenegger

"Siz kendinize güvenmezken insanlar neden size güvensinler?" -Robert Downey Jr



"En büyük risk, hiç risk almamaktır. Değişen dünyada başarısız olması kesin olan bir strateji varsa o da risk almamaktır." -Mark Zuckerberg

"Yetenek, sofra tuzundan daha ucuzdur. Başarılı insanları, yetenekli insanlardan ayıran özellik çok çalışmalarıdır." -Stephen King

"Gelecek, bugünden hazırlananlara aittir." -Malcolm X

"Eğer sabrederseniz ve yeterince uzun beklerseniz… Hiçbir şey olmaz" -Jim Davis



"Sadece şunu hatırlayın: 'Düşlerinizi gerçekleştirmeniz imkansızdır' diyenler, zaten kendi düşlerinden vazgeçmiş insanlardır." -Grant Cardone

''Her başarı hikayesinde, cesur kararlar almış birini bulacaksın.'' -Peter F. Drucker



"Ne zaman başkalarını dinleyeceğinizi, ne zaman sadece kendi bildiğinizi yapacağınızı bilin." -Mark Svensson

"Fırsat kapıyı çalmaz; kapıyı siz çaldığınızda fırsat kendini gösterir." -Kyle Chandler



"Bu dünyada yetenekli birçok kişi, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için silinip gitmişlerdir." -Sydned Smith

"Hayatta kazanmadan önce, zihninizde kazanmak zorundasınız." -John Addison



"Büyümek ve aslında olduğunuz kişi olabilmek cesaret ister." -E.E. Cummings

"Gerçekte ne olduğumuzu gösteren yeteneklerimiz değil, seçimlerimizdir." –Albus Dumbledore