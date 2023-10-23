Milli Haberleri - Milli Haber - Haberler

Milli Haberleri
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası'nda Üçüncü Oldu
Milli kick boksçu Buket Kaya, son yolculuğuna uğurlandı! Babası tabutuna sarılıp hüngür hüngür ağladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve birliklerle video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi
CHP Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün cemaat bağlantısıyla ilgili soruşturma istedi
Mondros Ateşkes antlaşması önemi nedir, sonuçları neler? Mondros Mütarekesi en önemli maddeleri neler?
Omzundaki sakatlığı atlatan milli boksör Evin Erginoğuz'un gözü Avrupa Şampiyonası'nda Açıklaması
CUMHURİYET'İN 100. YILI - Paralimpikte Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyalı sporcusu Korhan Yamaç
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs, kredi başvuru sonucu açıklandı mı?
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçını tribünden takip etti
Milli Halterciler Tuğba Kılıç ve Meryem Naz Baran Bosna Hersek'te Altın Madalya Kazandı