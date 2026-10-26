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Masa Tenisi Minikler Milli Takım Seçmeleri Eskişehir’de yapılıyor

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Masa Tenisi Minikler Milli Takım Seçmeleri Eskişehir’de yapılıyor Haber Videosunu İzle
Masa Tenisi Minikler Milli Takım Seçmeleri Eskişehir’de yapılıyor
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen Minikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları’nda Türkiye’nin dört bir yanından gelen 130 sporcu milli takıma girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Minikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 130 sporcu milli takıma girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

? Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği Minikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmalar Eskişehir'deki Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başladı. Türkiye genelinden gelen 86 erkek ve 44 kız olmak üzere toplam 130 sporcu, milli takım kadrosuna katılabilmek için mücadele veriyor. Zorlu geçen organizasyon sonucunda erkeklerde ilk 21'e, kadınlarda ise ilk 19'a giren sporcular, Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Hasan Aktaş: "Milli takıma katılmak için mücadele ediyorlar"

Masa Tenisi Eskişehir İl Temsilcisi Hasan Aktaş, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Eskişehir'de Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'muzun düzenlemiş olduğu Minikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları için bir araya gelmiş bulunduk. Türkiye genelinde 86 erkek ve 44 kız sporcu Eskişehir'e gelerek milli takıma katılmak için mücadele ediyor. Ben il temsilciliği ve federasyonumuz adına katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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