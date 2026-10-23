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Arda Güler Ballon d’Or listesinde neden yok?

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Arda Güler Ballon d’Or listesinde neden yok?
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in 2026 Ballon d’Or aday listesinde yer almaması futbolseverlerin gündemine geldi. Ödülün adaylarının açıklanmasının ardından “Arda Güler Ballon d’Or listesinde neden yok?” sorusu araştırılmaya başlandı.

2026 Ballon d’Or aday listesi açıklandı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, erkek futbolcular kategorisinde açıklanan 30 kişilik aday listesinde yer almadı. France Football tarafından hazırlanan ve UEFA tarafından duyurulan listede Real Madrid’den Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi isimler bulunurken Arda Güler’in adaylar arasında yer almaması dikkat çekti. Peki,  Arda Güler Ballon d’Or listesinde neden yok? Detaylar...

ARDA GÜLER BALLON D’OR LİSTESİNDE NEDEN YOK?

Arda Güler’in 2026 Ballon d’Or adayları arasında bulunmamasına ilişkin France Football veya UEFA tarafından açıklanmış, futbolcuya özel bir gerekçe yer almıyor. Bu nedenle milli futbolcunun neden aday gösterilmediğine ilişkin kesin bir neden belirtilemiyor. Açıklanan resmi listede Arda Güler’in adı bulunmuyor.

Ballon d’Or adayları, France Football editörleri tarafından hazırlanıyor. Ödülün değerlendirme ölçütleri arasında futbolcuların bireysel performansları, belirleyici katkıları, takım başarıları ve fair play anlayışları bulunuyor. Adayların belirlenmesinde bu ölçütler esas alınıyor; ancak Arda Güler'in listede yer almamasının hangi değerlendirmeyle bağlantılı olduğu açıklanmış değil.

Dolayısıyla Arda Güler'in 2026 Ballon d’Or listesinde neden olmadığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Milli futbolcu, erkek futbolcular kategorisindeki 30 kişilik aday listesinde yer almıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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