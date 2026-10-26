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Adana'da 1104 okul çevresindeki güvenlik denetimlerinde 826 personel görevlendirildi

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Adana'da Valilik koordinasyonunda yürütülen güvenli eğitim çalışmaları kapsamında kent genelindeki 1104 okulda 826 personel görevlendirildi. Denetimlerde 60 metruk bina kontrol edildi, 287 servis aracına ceza kesildi ve 4 gıda işletmesine yaptırım uygulandı.

Adana'da öğrencilerin güvenli ortamda eğitim hayatını sürdürmesi için okulların çevresindeki denetimler devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda, güvenli eğitim ortamının devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim, İl Emniyet, İl Jandarma ile İl Tarım ve Orman müdürlüklerince kent genelindeki 1104 okulda 826 personel görevlendirildi.

Ayrıca, okullarda 2 bin 650 temizlik ve 788 bahçe personelinin görevlendirmesi yapıldı.

Çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri, 14 Eylül-21 Ekim'de okulların çevresindeki 60 metruk binayı kontrol etti.

Okulların yakınlarındaki denetimlerinde şüpheli gördükleri 118 bin 626 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, inceledikleri 6 bin 638 okul servis aracından mevzuata aykırılık tespit ettiği 287'sine ceza kesti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri de okulların kantinleri ile çevresindeki gıda işletmelerine yönelik 1397 denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 4 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Denetimler kapsamındaki son çalışma, merkez Çukurova ilçesindeki Adana Kız Lisesi ve çevresinde okula giriş saatinde İl Emniyet ile İl Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri öğrencilerin okula güvenli girişini sağlarken, gıda kontrol ekipleri de okul kantininde incelemede bulundu.

Kaynak: AA
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