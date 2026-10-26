Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta Cengiz Dağcı panelinde öğrenciler Kırım sürgününü anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Cengiz Dağcı panelinde öğrenciler Kırım sürgününü anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Anadolu Mektebi kapsamında Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerinin ele alındığı il paneli düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın katıldığı panelde öğrenciler sürgün, vatan hasreti, kimlik, savaş ve esaret temalarını değerlendirdi.

Bayburt'ta, Anadolu Mektebi çalışmaları kapsamında yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerinin ele alındığı il paneli düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın da katıldığı panelde öğrenciler, Dağcı'nın edebi dünyasını, vatan ve memleket sevgisini ve Kırım Türklerinin yaşadığı tarihi süreçleri değerlendirdi.

Panelde öğrenciler, Cengiz Dağcı'nın eserlerinin gençlerin düşünce dünyasına katkılarını farklı yönleriyle ele alarak sürgün, vatan hasreti, kimlik ve aidiyet, savaş ve esaret temaları üzerine konuşmalar yaptı. Panele değerlendirme konuşmacısı olarak katılan Naime Erkovan ise öğrencilerin sunumlarına ilişkin görüşlerini aktardı.

Öte yandan, Cengiz Dağcı okul panellerinin ilki Bayburt Fen Lisesinde, ikincisi Milli İrade Anadolu Lisesinde, üçüncüsü ise Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alaska'dan Manavgat'a gelen kuş Türkiye'de ilk kez görüldü! Kuş türü sayısı 506'ya çıktı

Daha önce hiç görülmemişti! Kuşçular Manavgat'a akın ediyor
Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem

Çocuklu ve boşanmış adamlara kapısı kapalı
Netanyahu'nun İran'a saldırı talimatına Genelkurmay Başkanı Zamir'den ıslak imza şartı

Netanyahu'ya ordudan şok yanıt! İran emri için ıslak imza istedi
Zelenskiy, toprak meselesini liderler düzeyinde görüşmeyi kırmızı çizgi saydı

Zelenski üçlü zirve öncesi kırmızı çizgisini çekti!

Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

Derbi 11'ini belirledi! O ismi yedek kulübesine gönderiyor
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları