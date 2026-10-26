Van Saray'da öğrenciler VR gözlüklerle bilim ve teknolojiyi deneyimledi

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Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe'nin öncülüğünde, Saray ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelinerek bilim ve teknoloji farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe'nin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Sibel Turan, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Yorgun ve Şube Müdürü Abdullah Gezinci ile birlikte Saray ilçesindeki Çaybağı Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Zincirkıran İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi.

Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler; VR gözlükler, mekanik düzenekler ve elektronik deney setleri aracılığıyla bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek keşfetme fırsatı buldu. Van Teknokent'in katkılarıyla gerçekleştirilen uygulamalarla öğrencilerin yeni nesil teknolojileri yakından tanımaları, bilimsel düşünme becerilerinin desteklenmesi ve teknolojiye yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Teknolojiyi yalnızca tüketen değil; tasarlayan, üreten ve geliştiren bir neslin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bugünün meraklı öğrencilerinin yarının bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji girişimcileri olarak ülkemizin geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz. Etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkı sunan mühendis mesai arkadaşlarımıza, Van Teknokent'e, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Gelecek gençlerimizin ellerinde yükselecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı