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Adana'da 6 bin 638 okul servisi denetlendi, 287 araca ceza kesildi

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Adana'da 6 bin 638 okul servisi denetlendi, 287 araca ceza kesildi
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Adana genelinde bin 104 okulda güvenlik ve denetim çalışması yürütüldü. Denetimlerde 6 bin 638 okul servis aracı kontrol edildi, mevzuata aykırılık tespit edilen 287 araca cezai işlem uygulanırken 4 kantine idari yaptırım verildi.

Adana'da okul servisleri ve çevreleri denetlenirken, kantin ve gıda işletmeleri kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kent genelindeki bin 104 okulda güvenlik ve denetim çalışmaları yürüttü. Toplam 826 personelin görevlendirildiği denetimlerde 118 bin 626 GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, 6 bin 638 okul servis aracı kontrol edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 287 servis aracına cezai işlem uygulandı. Okul çevrelerindeki 60 metruk bina da kontrol edildi.

Çocukların güvenliği ve sağlıklı bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla 2 bin 650 temizlik personeli ile 788 bahçe görevlisinin görevlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, okul ve çevrelerindeki gıda işletmelerine yönelik bin 397 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 4 kantine idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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