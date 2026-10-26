Lincoln Henrique kimdir? Eski Fenerbahçeli 10 numara Keçiören'de 1 gol, 3 asist yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında Ankara'da Keçiörengücü'nü 4-2 yendi ve 28 puanla liderliğe yükseldi. Takımın 10 numarası Lincoln Henrique bu maçta bir gol attı, üç golün de pasını verdi. Maçı sahada bitiremedi ama: 85. dakikada ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Türk futbolunun yabancısı değil. 2022'de Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki ilk transferiydi, ondan beş yıl önce de Rizespor'la 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

LİNCOLN HENRİQUE KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA KAÇ ASİST YAPTI?

Lincoln Henrique, 25 Ekim 2026'da Aktepe Stadı'nda oynanan Keçiörengücü maçında üç asist yaptı ve bir gol attı. Ev sahibi 7. dakikada Bursasporlu Emirhan Başyiğit'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Beraberliği Amine Boutrah, Lincoln'ün pasıyla getirdi. 35. dakikada Lewis Baker'ın golünde son pas yine ondaydı.

Oğuzcan Çalışkan 43. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. İkinci yarının beşinci dakikasında Kelechi Iheanacho, Lincoln'ün asistiyle Bursaspor'u yeniden öne geçirdi. Son sözü 66. dakikada Lincoln kendisi söyledi ve skor 4-2 oldu.

LİNCOLN HENRİQUE NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Lincoln Henrique, 85. dakikada maçtaki ikinci sarı kartını gördüğü için kırmızı kartla oyundan atıldı. Bursaspor son dakikaları 10 kişi oynadı, skoru korudu. Bu, takımın ligdeki 9. galibiyetiydi.

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Lincoln Henrique, Brezilyalı bir futbolcu; asıl mevkisi ofansif orta saha, yani 10 numara. Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos. Futbola Grêmio'nun altyapısında başladı, A takıma da bu kulüpte çıktı. Brezilya U17 Milli Takımı'nda forma giydi.

Rizespor'da onu çalıştıran Hikmet Karaman, 2022'de oyuncunun duran toplarını, pas kalitesini ve hücumda birkaç mevkide oynayabilmesini övmüştü.

LİNCOLN HENRİQUE KAÇ YAŞINDA?

Lincoln Henrique 27 yaşında. 7 Kasım 1998'de Brezilya'nın Porto Alegre kentinde doğdu, 7 Kasım'da 28 yaşına girecek.

LİNCOLN HENRİQUE FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Lincoln Henrique, 2022 yazında Portekiz'in Santa Clara takımından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımda Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı; Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de 2 maçta oynadı. Fenerbahçe onu 2024'te Brezilya'da Red Bull Bragantino'ya, 2025'te İngiltere'de Hull City'ye kiraladı.

LİNCOLN HENRİQUE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lincoln Henrique profesyonel kariyerinde Grêmio, Rizespor, América Mineiro, Santa Clara, Fenerbahçe, Red Bull Bragantino, Hull City, Alverca ve Bursaspor formalarını giydi.

Türkiye'ye ilk gelişi 2017-18 sezonundaydı. Grêmio'dan kiralandığı Rizespor'da 20 maçta 3 gol attı; takım o sezon 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıktı. 2018'de América Mineiro'da kiralık oynadı, 2019'da Portekiz'e gitti. Santa Clara'da üç sezonda 109 maça çıktı ve 9 gol attı.

Fenerbahçe ve kiralık dönemlerinden sonra 2025-26 sezonunu Portekiz'in Alverca takımında geçirdi, ligde 30 maçta 2 gol ve 5 asist yaptı. Bursaspor, 28 Haziran 2026'da Lincoln'ü Lewis Baker'la birlikte kadrosuna kattığını duyurdu ve ona 10 numaralı formayı verdi.