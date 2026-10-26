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Kırklareli Denetimli Serbestlik, çocuk yükümlülere Atatürk Evi gezisi düzenledi

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Kırklareli Denetimli Serbestlik, çocuk yükümlülere Atatürk Evi gezisi düzenledi
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çocuk yükümlülere Atatürk Evi gezisi düzenledi. Topluma kazandırma ve tarih bilinci amacıyla yapılan ziyarette çocuklar tarihi odaları ve fotoğraf sergilerini inceledi; etkinlik hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce çocuk yükümlülere yönelik Atatürk Evi gezisi düzenlendi.

Çocuk yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyalleşmelerinin desteklenmesi ve milli değerler ile tarih bilincinin aşılanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte gençler, müzedeki tarihi odaları, fotoğraf sergilerini ve Atatürk'e ait dönemsel ögeleri inceledi.

Açıklamada, çocukların topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmaya ve geleceğe daha güvenle bakmalarına katkı sağlayan sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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