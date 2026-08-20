Aleksey Batrakov’un özel hayatı, Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlerin ardından futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı. 21 yaşındaki Rus milli orta sahanın, eski milli futbolcu Irina Podshibyakina ile 16 Haziran 2026’da evlendiği açıklandı. Çift, düğünlerine ait fotoğrafı sosyal medya hesaplarından “Bizim günümüz. Bizim hikayemiz. 16.06.2026” notuyla paylaştı. Peki, Batrakov evli mi? Batrakov eşi kim Irina Podshibyakina kimdir? İşte detaylar.

BATRAKOV EVLİ Mİ?

Evet. Aleksey Batrakov, eski Rusya Milli Takımı futbolcusu Irina Podshibyakina ile evlendi. Lokomotiv Moskova ve Rusya Milli Takımı forması giyen Batrakov ile Podshibyakina’nın nikahı 16 Haziran 2026’da gerçekleşti. Çift, evliliklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.

Düğün organizasyonunun Moskova bölgesindeki Villa Michetti’de gerçekleştirildiği ve organizasyonun yaklaşık 15 milyon rubleye mal olduğu bilgisi de gündeme geldi.

BATRAKOV EŞİ KİM IRINA PODSHIBYAKINA KİMDİR?

Irina Podshibyakina, eski Rus milli futbolcudur. Futbol kariyerinde çeşitli Rusya kulüplerinde forma giyen Podshibyakina, 2021 yılında Lokomotiv Moskova kadrosuna katıldı. Profesyonel futbol kariyerini Ocak 2024’te sonlandırdı.

Podshibyakina, Rusya Milli Takımı formasıyla da 10 karşılaşmada görev yaptı. Futbol kariyerinin ardından Lokomotiv Moskova bünyesinde kulüp televizyonunda sunuculuk yaptı.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

Aleksey Batrakov 9 Haziran 2005 doğumlu. Irina Podshibyakina ise 5 Temmuz 1995 doğumlu. Bu doğum tarihlerine göre çift arasında yaklaşık 10 yıllık yaş farkı bulunuyor. Batrakov 21 yaşındayken, Podshibyakina Temmuz 2026 itibarıyla 31 yaşına girdi.

Çiftin evlilik haberi, Batrakov’un futbol kariyerindeki yükselişinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmesine neden oldu. Ancak evliliklerine ilişkin kamuoyuna yansıyan temel bilgiler, 16 Haziran 2026’da dünyaevine girdikleri ve Podshibyakina’nın eski milli futbolcu olduğu yönünde.