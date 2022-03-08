MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar, onurlarını da satmışlardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar, onurlarını da satmışlardır. 5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayanmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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