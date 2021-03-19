Mevlid kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün? Kandil tarihleri!

Mevlid kandili ne zaman 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde kandil tarihleri yer alıyor. İslam aleminde sırasıyla Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilleri idrak ediyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşmasıyla Mevlid Kandili hangi gün? sorusu merak ediliyor. İşte, 2021 dini gün ve geceler...

Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid kandili ne zaman 2021? 2021 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda müslümanlar kandil günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edip dua ederek ve namaz kılarak karşılayacak. Kandil günleri ve tarihleri (Diyanet)

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim tarihine denk

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, 13 Şubat tarihinde Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayı ile devam edecek.

Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021

Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021

Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında sona erecek.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ