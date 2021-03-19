Mevlid kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün? Kandil tarihleri!
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Mevlid kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün? Kandil tarihleri!

19.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:07
Mevlid kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün? Kandil tarihleri!

Mevlid kandili ne zaman 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde kandil tarihleri yer alıyor. İslam aleminde sırasıyla Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilleri idrak ediyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşmasıyla Mevlid Kandili hangi gün? sorusu merak ediliyor. İşte, 2021 dini gün ve geceler...

Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid kandili ne zaman 2021? 2021 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda müslümanlar kandil günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edip dua ederek ve namaz kılarak karşılayacak. Kandil günleri ve tarihleri (Diyanet)

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri denk geldiği tarihler şöyle;

  • Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

  • Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
  • Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
  • Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
  • Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim tarihine denk

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, 13 Şubat tarihinde Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayı ile devam edecek.

  • Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021
  • Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021
  • Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında sona erecek.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1443

06

KASIM-2021

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........

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