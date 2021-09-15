MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir? Rihanna'dan Kardashianlara, Billie Eilish'ten Lili Reinhart'a MET Gala 2021... - Haberler
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MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir? Rihanna'dan Kardashianlara, Billie Eilish'ten Lili Reinhart'a MET Gala 2021...

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MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir? Rihanna'dan Kardashianlara, Billie Eilish'ten Lili Reinhart'a MET Gala 2021...

MET Gala, yeni konseptiyle dünyanın önemli isimlerini bir araya getirdi. Birbirinden ilginç kombinlerin yapıldığı MET Gala 2012 konsepti büyük merak topladı. MET Gala 2021 teması nedir? MET Gala 2021 konsepti nedir? Rihanna, Asap Rocky, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Lili Reinhart, Zoe Kravitz, Billie Eilish Gigi Hadid, Elliot Page, Justin Bieber, Hailey Bieber gibi pek çok ismin katıldığı MET Gala 2021 kıyafetleri! İşte, MET Gala konseptleri!

MET Gala 2021 kıyafetleri gündeme damga gibi düştü. Asap Rocky ile Rihanna çiftinin el ele katıldığı gösterimde, kıyafetlerinin yorgana benzetilmesi sosyal medyada sevenlerini de güldürdü. Tüm görkemiyle MET Gala, 2 senenin ardından bir kez daha düzenlendi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Pop kültürünün en ünlü yüzleri, moda endüstrisinin yılın partisi olan Met Gala'yı kutlamak için Pazartesi akşamı Metropolitan Sanat Müzesi'ne akın etti. İşte, MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir? Rihanna'dan Kardashianlara, Billie Eilish'ten Lili Reinhart'a MET Gala 2021...

MET GALA 2021 KONSEPTİ NEDİR?

American independence konsepti, bu yıl MET Gala'ya damga vurdu. Billie Eilish'in (etkinlik tarihinin en küçüğü) ev sahipliği yaptığı gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde moda tasarımcıları, modeller, ünlüler ve - bazı tartışmalara - TikTok yıldızlarından oluşan bir konuk listesi eşlik ediyor. Temanın tam adı "In America: A Lexicon of Fashion", çevirisi ise "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" olarak alındı.

Kostüm Enstitüsü bağış toplama etkinliğinin bu yılki teması, yorum için bolca alan bırakan 'Amerikan bağımsızlığı'. Konsepti, halıya altın Versace renginde Lady Gaga-esque üç görünümlü bir şerit yapan Lil Nas X'e opera pelerininden zırha ve kristal çivili bir catsuit'e sahip olan isimlere sorabilirsiniz. Herkesin Amerikan Bağımsızlığı idealinin farklı olduğu da görülüyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MET GALA 2021 EV SAHİPLERİ ARASINDA GENÇ İSİMLER DE YER ALDI

Galaya pop yıldızı Billi Eilish, tenis oyuncusu Naomi Osaka, son olarak Dune filminde rol alan başarılı aktör Timothee Chalamet ve şair Amanda Gorman ev sahipliği yaptı.

MET GALA'DA RIHANNA VE ASAP RÜZGARI

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

EV SAHİBİ BILLIE EILISH'İN KOMBİNİ ÇOK KONUŞULDU

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

JUSTIN BIEBER HAILEY BIEBER ÇİFTİ FİLMDE GİBİ

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

KENDALL JENNER TRANSPARAN GÖRÜNÜMÜYLE KIRMIZI HALIDA

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

GIGI HADID KIZIL SAÇLARIYLA GALADA

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

TIMOTHEE CHALAMET TARZINI ÖNE ÇIKARDI

Ev sahibi Timothée Chalamet, bir Haider Ackermann smokin ceketi ve eşofman altını Converse spor ayakkabılarla eşleştiriyor.

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

LIL NAS X BİR KRALİYET GİRİŞİ YAPTI

Versace'den çarpıcı üç parça taşıyan Lil Nas X yine tarzını gösterdi.

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

SİYAHLARA BÜRÜNEN KIM KARDASHIAN, KANYE WEST'E GÖNDERME YAPTI

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

RIVERDALE'İN BETTY'Sİ, LILI REINHART ÇİÇEKLİ ELBİSESİYLE

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

ELON MUSK'IN PARTNERİ GRIMES, UZAYLI KONSEPTİNİ SEVİYOR

MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir?

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Haber: MET Gala 2021 kıyafetleri! MET Gala 2021 konsepti nedir? Rihanna'dan Kardashianlara, Billie Eilish'ten Lili Reinhart'a MET Gala 2021... - Haberler
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