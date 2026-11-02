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Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?

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Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yeniden gündeme taşıdığı '100 İl 1000 İlçe' projesiyle il olmaya aday 19 ilçe açıklanırken; düzenlemenin hayata geçmesi halinde 82'den 100'e kadar uzanacak yeni plaka kodları da netleşti.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngören '100 İl 1000 İlçe' projesini yeniden gündeme getirdi.
  • İl statüsüne çıkarılması önerilen 19 ilçe Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dağılmış durumda.
  • İlçelerin il olması halinde alfabetik sıraya göre 82'den 100'e kadar plaka kodları verilmesi öngörülüyor; ilk kod 82 ile Ahlat, son kod 100 ile Zonguldak Ereğli'ye ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin idari yapılanmasında köklü değişiklikler öngören '100 İl 1000 İlçe' projesini yeniden gündeme taşıdı. Projenin Türkiye’nin geleceğine dönük stratejik bir büyüme hamlesi olduğunu belirten Bahçeli, yerel yönetimlerde şeffaflık, liyakat ve kamu hizmetlerinde verimlilik vurgusu yaptı.

"HİZMETTE KALİTE VE ERİŞİLEBİLİRLİK ARTACAK"

TÜRKGÜN gazetesine konuşan Bahçeli, il adayı ilçeler değerlendirilirken 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' hedeflerinin esas alındığını ifade etti. Yeni idari yapının mülki idaredeki hantallığı gidereceğini söyleyen MHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Proje hayata geçince kamu hizmetleri vatandaşlara coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulabilecek; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik, etkinlik ve verimlilik artacak; idari koordinasyon güçlenecek ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselecektir."

MEVZUAT VE PERSONEL REJİMİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Kamu idaresinin hem merkez hem de yerel teşkilat yapısının iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu gibi temel mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yerel yönetimlerin yetkilerinin netleştirilmesini isteyen Bahçeli, kamu personel rejiminin liyakat esaslı yapılandırılması ve muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI DEĞİŞECEK, SİYASET ALANI GENİŞLEYECEK

19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasıyla idari yapının yanı sıra siyasi yapıda da dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Bahçeli, yeni belediyelerin açılması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesiyle siyaset alanının genişleyeceğini belirtti.

İŞTE BÖLGE BÖLGE İL ADAYI 19 İLÇE

MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamaları doğrultusunda il statüsüne çıkarılması önerilen 19 ilçe bölgelerine göre şöyle sıralandı:

  • Marmara Bölgesi: Lüleburgaz, Bandırma
  • Ege Bölgesi: Fethiye, Akhisar
  • Akdeniz Bölgesi: Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus
  • İç Anadolu Bölgesi: Polatlı, Konya Ereğli
  • Karadeniz Bölgesi: Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli
  • Doğu Anadolu Bölgesi: Erciş, Doğubayazıt, Ahlat
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ergani, Midyat, Siverek

Proje kapsamında hedeflenen 78 yeni ilçenin ise detaylı çalışmalar sonucunda önerilen illere veya mevcut illere bağlı olarak oluşturulabileceği aktarıldı.

İŞTE YENİ İLLERİN PLAKA KODLARI (82 - 100)

Söz konusu 19 ilçenin il statüsü kazanması durumunda, mevcut 81 ilin ardından alfabetik sıraya göre alacakları muhtemel plaka kodları şu şekilde belirlendi:

82 - Ahlat

83 - Akhisar

84 - Alanya

85 - Bandırma

86 - Doğubayazıt

87 - Elbistan

88 - Erciş

89 - Ergani

90 - Fethiye

91 - Konya Ereğli

92 - Kozan

93 - Lüleburgaz

94 - Midyat

95 - Polatlı

96 - Siverek

97 - Tarsus

98 - Ünye

99 - Vezirköprü

100 - Zonguldak Ereğli

(Karışıklığı önlemek adına "Ereğli" ilçeleri bağlı bulundukları illerle birlikte alfabetik sıralamaya dahil edilmiştir.)

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
2000

Yorumlar (34)

Haber Yorumlarımücahid:

Ya kardeşim, zaten devletteki fuzuli israflara,makam arabalarına,Konvoylarına yakıtlarına hazinemiz yetmiyor, nereden çıktı bu il olma israfı????

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Tamamiyla israf

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

sizinkiler çaldığı için size bir şey bırakmıyor, merak etme devlette para var hepsine yeter.

yanıt2
yanıt6
Haber Yorumlarızebil animation:

delinin biri bir taş attı yine

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

deli değil... İ...e

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Sesli güldüm

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıyunus deniz:

neden 99 değilde 100 ? yada neden 101 değilde 100 ?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Altindag:

düz hesap olsun diye

yanıt1
yanıt0

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