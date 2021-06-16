Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar boşanıyor mu? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

Son zamanların en sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar kim olduğu araştırılıyor. Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre Gürhan Altundaşar ile anlaşarak boşanacağını açıkladı. Merak eden vatandaşlar Merve Dizdar kim, neden boşanıyor diye araştırma yapıyor. Peki, Merve Dizdar boşanıyor mu? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar hayatı ve biyografisi nedir?

Son zamanların en sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar kim olduğu araştırılıyor. Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre Gürhan Altundaşar ile anlaşarak boşanacağını açıkladı. Merak eden vatandaşlar Merve Dizdar kim, neden boşanıyor diye araştırma yapıyor. Peki, Merve Dizdar boşanıyor mu? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MERVE DİZDAR İLE GÜRHAN ALTUNDAŞAR BOŞANIYOR MU?

Merve Dizdar instagram hesabından Gürhan Altundaşar ile boşanacağını açıkladı.

Merve Dizdar'ın Instagram üzerinden yaptığı açıklama şu şekildedir;

"Magazin bilmiyorum. Anlamam da. Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan!la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle rica ederim. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yaşamadık kimseyle, sadece bitti… Rica ediyorum. "

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar (d. 25 Haziran 1986, İzmir) Türk oyuncu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

HAYATI VE KARİYERİ

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Tiyatro oyunları;

Sezon - Oyun

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2013 Bir İnfazın Portresi

2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)

2014 Kuşlar

2017 Yutmak

Filmografi;

Yıl | Dizi | Rol | Kanal

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV

2015 Kertenkele İrem Atv

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin Atv

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri Saliha

2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT 1

Sinema filmleri;

2020 Eltilerin Savaşı Gizem

2019 Bir Aşk İki Hayat

2016 Yok Artık 2

2013 Mandıra Filozofu

2011 Bir Ses Böler Geceyi

Ödülleri;

XVII. Direklerarası Seyirci Ödülleri "Küçük Salon Kadın Oyuncu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017

21. Afife Tiyatro Ödülleri - "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017