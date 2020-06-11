Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Mersin' de neler yenmeli? Mersin'de nerelere gidilmeli? Çeşit çeşit yemek kültürü ve doğa harikası yerleri ile Mersin hakkındaki tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey
11.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:27

Nüfusu en kalabalik 11. büyük şehri olan Mersin, Mersin nüfusu 2019 yılına göre 1.840.425'dir. Bu nüfus, 919.594 erkek ve 920.831 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,97 erkek, %50,03 kadındır. 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Nemi az, kışları ılık, yazları ise sıcak iklime sahiptir. Çeşitli mutfağı ile her damak zevkine hitap etmektedir. Tarihi kalıntıları koruması ve bunları sergilemesi ile de büyük takdir toplamaktadır.

MERSİN İKLİMİ

Az nemli, kışları ılıman, yazları sıcak bir iklime sahiptir. Şehrin iç kısımlarında ve yaylarda sıcaklık 10 °C 'ye kadar düşmektedir.En çok yağış Aralık ayında en az yağış ise Ağustos ayındadır.

MERSİN'DE GEZİLECEK YERLER

Mersin Marina: Türkiye'nin Doğu Akdeniz çanağındaki en büyük marinası olma özelliğine sahip. 2011 yılında halka açılmıştır. 1000 yat alabilme kapasitesi ileRestoran, SPA, bar, yat kulübü ve spor merkezi gibi birçok sosyal olanağıda mevcuttur.

Mersin Arkeoloji Müzesi: Bu müze içinde sosyalleşme imkanı oldukça fazladır. sergi salonları, çocuklar için arkeopark uygulama alanları, kütüphane, hediyelik eşya gibi salonlarda mevcuttur. Müzede toplam 1435 adet eser sergilenmektedir.

Hz. Muğdat Cami: Ankara Kocatepe Camisi'nden sonra Cumhuriyet Dönemi'nin ikinci büyük camisidir. Hz. Miktad'ın türbesi bulunmaktadır.

Mersin Deniz Müzesi:Pazartesi günleri kapalı olan müze, mesai saatlerinde ziyarete açıktır. 800 kitaplı kütüphaneye sahip müzede, dönemlere ilişkin gemi modelleri, sancak, arma, askeri kıyafetler, kesici, delici ve ateşli silahlar ile yağlı boya tablolar sergilenmektedir.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Soli Pompeiopolis Antik Kenti: Kent ismini güneşten almaktadır. Birçok medeniyeti barındıran içinde bulunduran kent, şu sıralar kazı çalışmaları nedeniyle kapalıdır.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Yumuktepe Höyüğü: Mersin'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yumuktepe Höyüğü, dünyada tarımın ilk yapıldığı yerler arasındadır. MÖ 7 bin yıllarına uzanan bir geçmişe sahiptir.

Tarsus: Mersin'in ilçesi olan Tarsus, 650 metre yükseklikte yer alır. Önemli yapısı olan Gülek Kale, haftanın 7 günü zaman sınırlaması olmadan ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Kisecik Kanyonu: Saklı cennet olarak adlandırılan doğa harikasıdır. Mavi ve yeşilin uyumunu gözler önüne seren Kanyon'da,yüzmek ve sal gezisi yapmak mümkün.

Silifke: Mersin'in tarih bakımından en zengin yöresi. Kilise kalıntıları, mağaraları, plajları ve enfes kıyıları ile kendine hayran bırakır. Silifke kalesi ise tüm şehre hakim, yamacın zirvesine kurulu. Silifke merkezde yer alan Roma Tapınağı veya Zeus Tapınağı olarak da biliniyor.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

MERSİN'DE NELER YENMELİ?

Tantuni: Hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Mersin ile özdeşleşen yiyecek, lavaş ve özel sos ile servis edilir.

Şalgam: Turşucuların her sokak başında olduğu ve tadına doyamayacağınız şalgamları mutlak denemelisiniz.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Cezerye: Havucun başrolde olduğu cezerye, Mersin'e uğramış çoğu kişinin hediye olarak aldığı lezzettir.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Ciğer kebap: Oldukça sık tüketilen ve baharatlar ile zenginleştirilen lezzet, damaklara bayramı yaşatacaktır.

Humus: Nohut, limon ve tahin karışımı Mersin'de yemelisiniz.

Kerebiç: İç harcı olarak ceviz ve fıstık kullanılan lezzet, Mersin'in önemli lezzetleri arasındadır. Üzerine dökülen köpüğü ile muhteşem tatlı çeşididir.

Mamül: İçerisinde hurma püresi, bulunan bir çeşit kurabiye türüdür. Şekil vermek üzere hazırlanmış tahta düzenekler vardır.

Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Sıkma: Patates ya da soğan kavrularak hazırlanır. Karışım lavaşa sarılarak servis edilir.

Kaynar: İçerisinde fındık, fıstık, ceviz ve çeşitli baharatlar ile hazırlanır. Sıcak servis edilir.

MERSİN İLÇELERİ

Akdeniz

Anamur

Aydıncık

Bozyazı

Çamlıyayla

Erdemli

Gülnar

Mezitli

Mut

Silifke

Tarsus

Toroslar

Yenişehir

MERSİNLİ ÜNLÜLER

Kadir Doğulu

Kemal Doğulu

Yasemin Yürük

Mustafa Üstündağ

Hazal Filiz Küçükköse

Ali Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Haber
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Haber
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yasmin Erbil Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 17:27:39. #1.14#
title