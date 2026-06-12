Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti

Meksika'nın Veracruz eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan bir gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, polis ve adliye haberleri üzerine çalışan gazeteci Lopez Valdez, Poza Rica kentinin Colonia Cazones Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Valdez'in çalıştığı gazetenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Lopez Valdez, bu sabah erken saatlerde Poza Rica'da aracıyla seyir halindeyken silahlı kişiler tarafından önü kesilerek saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Gazete yönetimi, yaptığı açıklamada, "Vanguardia de Veracruz muhabiri için Gazetecileri Koruma ve Destekleme Eyalet Komisyonundan (CEAPP) adalet talep ediyoruz. Bu cinayet cezasız kalmamalıdır." ifadesi kullandı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Meksika'da Veracruz eyaleti, gazetecilere yönelik saldırıların sık yaşandığı ve basın mensupları açısından en riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, gazetecilik faaliyetleri açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri kabul edilen Meksika'da, 1994 yılından bu yana 150'den fazla basın çalışanı öldürüldü.

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