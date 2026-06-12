Haberler

Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Veracruz eyaletinde gazeteci Lopez Valdez, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Gazete yönetimi adalet talep ederken, savcılık soruşturma başlattı. Meksika, gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan bir gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, polis ve adliye haberleri üzerine çalışan gazeteci Lopez Valdez, Poza Rica kentinin Colonia Cazones Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Valdez'in çalıştığı gazetenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Lopez Valdez, bu sabah erken saatlerde Poza Rica'da aracıyla seyir halindeyken silahlı kişiler tarafından önü kesilerek saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Gazete yönetimi, yaptığı açıklamada, "Vanguardia de Veracruz muhabiri için Gazetecileri Koruma ve Destekleme Eyalet Komisyonundan (CEAPP) adalet talep ediyoruz. Bu cinayet cezasız kalmamalıdır." ifadesi kullandı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Meksika'da Veracruz eyaleti, gazetecilere yönelik saldırıların sık yaşandığı ve basın mensupları açısından en riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, gazetecilik faaliyetleri açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri kabul edilen Meksika'da, 1994 yılından bu yana 150'den fazla basın çalışanı öldürüldü.

???????

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

Dünya Kupası'nın açılış maçında yok yok: 2 gol, 3 kırmızı kart!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto, kartel mağduru anneler sokağa çıktı

Dünya Kupası açılışında kanlı protesto! Şehir savaş alanına döndü
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık

İmamoğlu ve Özel'in olası ihraçlarına ilişkin net sözler
Görevden uzaklaştırılan Keskin Belediye Başkanın hesaplarındaki para trafiği dikkat çekti

Görevden uzaklaştırılan başkanın dosyasında 1,2 milyon liralık detay
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın