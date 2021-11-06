Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, peş peşe tekne pozlarını paylaştı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren oyuncu Aslı Enver, şimdilerde Meksika'da tatil yapıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, teknede çektirdiği pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel havanın tadını çıkaran Aslı Enver, tatil yaptığı teknede siyah bikinisiyle peş peşe pozlar verdi. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, verdiği pozları da sevenlerinin beğenisine sundu. Oyuncunun kahverengi kalp emojisiyle paylaştığı tekne pozları kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

Aslı Enver ile İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, oyuncunun paylaşımına "Gördüğüm en güzel kız" yorumunu yaptı.

İşte Aslı Enver'in tatil pozları...

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet