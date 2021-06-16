Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası nedir? Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan'ın arası bozuldu. Erbil, bir dönem yakın dostu olan Seda Sayan, hakkında isyan etti. Peki, Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası nedir? Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap!

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, kendisine tecavüzcü suçlamasında bulunan Seda Sayan'a cevap verdi. Erbil sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye?" tepkisini gösterdi.

MEHMET ALİ ERBİL - SEDA SAYAN KAVGASI NEDİR?

Bir dönemin iki yakın arkadaşı olan Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında sert rüzgarlar esmeye başladı. Peş peşe açıklamalar yapan Erbil, vefasızlıkla suçladığı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı.

"GEÇMİŞİ TEMİZ OLSA İFTAR PROGRAMI SUNARDI"

Uzun zamandır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" dedi.

"KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"

Bununla da yetinmeyen Erbil, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak Sayan'ı insanların işinden etmekle suçladı. Şovmen, Sayan için "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" ifadelerini kullandı.

YEMEKTEYİZ VE GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Seda Sayan, geçtiğimiz senelerde Onur Büyüktopçu'nun ayrıldığı Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlendiği için "Onur'u yerinden ettin" diyerek suçlanmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Büyüktopçu ise ayrılık kararı almasında Seda Sayan'ın bir ilgisinin olmadığını söylemişti. Şarkıcı Fatih Ürek de geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programında ayrılmış ve yerine Seda Sayan getirilmişti. Aynı dedikoduların yeniden alevlenmesinin ardından konuşan Ürek, Sayan'la arkadaş olduklarını ve aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil' ile Seda Sayan arasındaki "geçmişi kirli" gerginliği giderek büyüyor.

SEDA SAYAN TECAVÜZ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞTU

Mali'nin "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözleri sonrası başlayan tartışmada Seda Sayan, tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Magazin gündemini altüst eden suçlamada ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullanmıştı.

SEDA SAYAN DAHA SONRA PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Sayan sonraki paylaşımında ise "Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" demişti. Daha sonra bu paylaşımlarını kaldıran Seda Sayan, "Dua et çocuklarının hatırına, Allah'tan af dile benden değil" sözlerini kullandı.

"MADEM BÖYLE BİR ŞEY VARDI NEDEN SUSTUN?"

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği komedyen Mehmet Ali Erbil, hakkındaki suçlamalara Instagram hesabından yanıt verdi. Erbil, "Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın" diye yazdı.