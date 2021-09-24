Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Mavi dil hastalığı, yirmi dört (24) farklı serotip tanımlanmıştır ve her suşun hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Hastalığın şiddeti farklı türler arasında farklılık gösterir ve semptomlar en şiddetli koyunlarda ölümler, kilo kaybı ve yün büyümesinde bozulma ile sonuçlanır. Son derece duyarlı koyunlarda morbidite %100 kadar yüksek olabilir. Ölüm oranı ortalama %2-30'dur, ancak %70'e kadar çıkabilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Mavidil (BT), koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının ve develerinin çoğu türü gibi yabani ve evcil geviş getirenleri etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır. Mavidil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsindeki sadece birkaç türün böcek vektörü, viraemik hayvanlarla beslenerek enfekte olmuş duyarlı geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü (BTV) iletir. Yirmi altı (26) farklı serotip tanımlanmıştır ve her suşun hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas yoluyla veya süt tüketimi yoluyla bulaşmadığından BT ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski yoktur.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

BT virüsü hayvanlarla temas, yün veya süt tüketimi yoluyla bulaşmaz.

Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmıyor, yalnızca sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülüyor. Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.

Böcek vektörü, BT virüsünün hayvanlar arasında bulaşmasının sebebidir. Vektörler, enfekte hayvanlardan kan aldıktan sonra BT virüsü ile enfekte olurlar. Vektör olmadan hastalık hayvandan hayvana yayılamaz.

BT virüs bulaşması yıl boyunca, özellikle yağışlı dönemlerde meydana gelebilir. Enfekte sığırlar, virüsün bir bölgede korunmasında önemli bir rol oynar. Sığırlar, çok az klinik hastalık belirtisi gösterirken veya hiç göstermezken birkaç hafta boyunca bir virüs kaynağı olarak hizmet edebilir ve genellikle böcek vektörleri için tercih edilen konakçıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Virüs, enfekte boğa ve koçlardan alınan spermada bulunmuştur ve duyarlı ineklere ve koyunlara bulaşabilir, ancak bu önemli bir bulaşma mekanizması değildir. Virüs plasenta yoluyla fetüse de bulaşabilir.

HALK SAĞLIĞI RİSKİ VAR MIDIR?

Mavi dil hastalığıyla ilişkili olan virüsün, halk sağlığı riski yoktur.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Enfekte koyunlarda klinik belirtiler değişiklik gösterir ve şunları içerebilir:



ateş;

ağız ve burun dokusunun kanamaları ve ülserasyonları;

aşırı tükürük ve burun akıntısı ve dudakların, dilin ve çenenin şişmesi;

koroner bant iltihabı (tırnağın üstünde) ve topallık;

zayıflık, depresyon, kilo kaybı;

bol ishal, kusma, pnömoni;

siyanozun bir sonucu olarak 'mavi' dil (nadir);

hamile koyunlar düşebilir;

koyunların geri kazanılmasında yün büyümesinde 'kopma' olabilir ve bu da yünün kısmen veya tamamen kaybıyla sonuçlanır.

Sığırlarda klinik belirtilerin ortaya çıkması, virüsün türüne bağlı olacaktır; keçiler gibi diğer evcil geviş getiren hayvanlar genellikle çok az klinik belirti gösterir veya hiç göstermez. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

8 KÖYDE GÖRÜLDÜ

Merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı.

8 KÖYDE KARANTİNA

Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.

BELEDİYE YASAK GETİRDİ

Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi'nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.

HAYVAN SAHİPLERİ AŞI YAPTIRMA TELAŞI İÇERİSİNDE

Abalar Köyü'nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü'nün de karantinada olduğunu belirtti.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı. Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

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