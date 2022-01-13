Masterchef kim kazandı 2022? Masterchef'te heyecan dolu bir sezonun daha sonuna gelindi. Masterchef kim kazandı 2022? Masterchef kim elendi? Eren mi, Hasan mı? Masterchef finali kim kazandı? Masterchef finalistleri kim? soruları Masterchef izleyenleri tarafından araştırılmakta. Büyük heyecana sahne olan final etabı 2 gün sürecek ve Cuma günü Masterchef 2022 şampiyonu belli olacak. Peki, Masterchef kim kazandı 2022? Masterchef kim elendi? Eren mi, Hasan mı? Masterchef finali kim kazandı? Masterchef finalistleri kim? Tüm detaylarıyla haberimizde...

MASTERCHEF KİM KAZANDI 2022?



Masterchef'te ilk 3'e Eren, Hasan ve Tahsin kalmıştı. Büyük heyecana sahne olan ve 2 gün süren yarışma ve turların sonunda ilk finalist Eren olmuştu. Daha sonra Hasan ile Tahsin ikinci finalist olarak büyük finale adlarını yazdırmak üzere kıyasıya mücadele ettiler ve Hasan mücadelenin sonunda en yüksek puanı alarak finale yükselen son isim olmuştu. Tahsin ise yarışmaya 3. olarak veda etmişti.

Perşembe ve Cuma akşamı yapılacak yarışma ve turların ardından Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu belli olacak. Eren mi Hasan mı kim şampiyon oldu? sorusu izleyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında.

Masterchef finali

MASTERCHEF FİNALİ KİM KAZANDI?

Masterchef finali bu akşam ve yarın akşam canlı yayında yapılacak yarışma ve turların ardından jüri üyelerinin oyları ile belirlenecek.

1. OYUN: Jüri üyeleri, finale kalan Eren ve Hasan'dan yarışmaya ilk katıldıkları tabaklarındaki yemeği yapmalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 24 puan

Hasan: 20 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a7 puan verdi.

Eren'in 1. oyun tabağı

Hasan'ın 1. oyun tabağı

2. OYUN: Jüri üyeleri yarışmacıların kendi belirledikleri malzemelerden bir yemek hazırlamalarını istediler.

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