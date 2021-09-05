MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
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MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!

MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir döneme damga vuran isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle hayranları, uzun süre göz önünde olan isimlerin şimdilerde neler yaptığını öğrenmek istiyor. O merak edilenlerden biri de eski MasterChef yarışmacılarından Didem Devay oldu. MasterChef Didem, Instagram hesabından yayınladığı son pozlarıyla ağızları açık bıraktı. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Didem Devay'ı görenler tanıyamadı. İşte MasterChef Didem Devay'ın inanılmaz değişimi...

Sabah.com.tr'nin haberine göre; Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlüler, gözlerden uzak kalınca hayranları tarafından merak ediliyor, sosyal medyada sık sık araştırılıyor.

Özellikle bir dönem MasterChef'te boy gösteren yarışmacılar, programdan sonraki değişimleri ile dudak uçuklatıyor. O isimlerden biri de Didem Devay oldu.

MasterChef Didem, şimdilerde Instagram'daki paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. 115 bin takipçiye sahip olan Devay, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Didem Devay'ı görenler tanımakta zorlandı.

İşte MasterChef Didem Devay'ın yarışmadan sonraki inanılmaz değişimi...

MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı!

Kaynak: Snob Magazin

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MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Didem Devay'ın değişimi dudak uçuklattı! - Haberler Magazin
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