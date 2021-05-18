Mart hangi burç? Mart ayı hangi burçtur? Mart ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Mart arası doğanlar hangi burç?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak ediliyor. Peki, Mart ayında doğanlar hangi burçtur? Mart doğumluların burcu nedir? Mart ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Mart ve 31 Mart arası doğanların burcu ne?

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Mart ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Mart ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Mart burcu nedir? 20 Mart ve 22 Mart günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Mart ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 20 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 23 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

MART AYI HANGİ BURÇTUR?

Mart ayında doğanlar Balık veya Koç burcu olabilirler.

Mart ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Mart ve 20 Mart tarihleri arasında doğanların burcu Balık burcudur. 21 Mart - 31 Mart günü doğanların burcu ise Koç burcudur.

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Buna göre Mart ayında doğanlar ya Balık ya da Koç burcuna ait olabilirler. Eğer Mart ayının ilk 20 günü doğduysanız o zaman burcunuz Balık burcudur. Eğer Mart ayının son 10 günü yani 21 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunu Koç olur.

MART AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Mart ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Mart günü doğanların burcu : Balık

2 Mart günü doğanların burcu : Balık

3 Mart günü doğanların burcu : Balık

4 Mart günü doğanların burcu : Balık

5 Mart günü doğanların burcu : Balık

6 Mart günü doğanların burcu : Balık

7 Mart günü doğanların burcu : Balık

8 Mart günü doğanların burcu : Balık

9 Mart günü doğanların burcu : Balık

10 Mart günü doğanların burcu : Balık

11 Mart günü doğanların burcu : Balık

12 Mart günü doğanların burcu : Balık

13 Mart günü doğanların burcu : Balık

14 Mart günü doğanların burcu : Balık

15 Mart günü doğanların burcu : Balık

16 Mart günü doğanların burcu : Balık

17 Mart günü doğanların burcu : Balık

18 Mart günü doğanların burcu : Balık

19 Mart günü doğanların burcu : Balık

20 Mart günü doğanların burcu : Balık

21 Mart günü doğanların burcu : Koç

22 Mart günü doğanların burcu : Koç

23 Mart günü doğanların burcu : Koç

24 Mart günü doğanların burcu : Koç

25 Mart günü doğanların burcu : Koç

26 Mart günü doğanların burcu : Koç

27 Mart günü doğanların burcu : Koç

28 Mart günü doğanların burcu : Koç

29 Mart günü doğanların burcu : Koç

30 Mart günü doğanların burcu : Koç

31 Mart günü doğanların burcu : Koç

Balık burcu

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balık Zodyağın son astrolojik burcudur. Batı astrolojisine göre 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar bu burca mensup olur. Balık burcu yıllık yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Doğum Tarihleri : 20 Şubat - 20 Mart

Zodyak Elementi : Su

Gezegeni : Neptün

Zararlı Konum : Merkür

Etkili Gezegeni : Venüs

BALIK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Maddi ve manevi dünyalar arasında adeta bir köprü görevi yapan balıklar bazen kutsal boyutlara yükselirlerken bazen de yaşadığımız dünyadaki iki yüzlülüklerden dolayı hayal kırıklığı yaşar. Bu yıl balıkların yaşamlarının anlamını aradıkları bir sene olacak. Yılın ilk yarısında inançlarınızı ve hayallerinizi gündelik yaşamınıza yansıtmanız halinde gerçeklerinizle idealleriniz birbirlerine yakınlaşarak aralarındaki farkı kapatacak. Bu yıla boğa dönencesi'ndeki 3. Evinizde başlayacak olan jüpiter en önemsizmiş gibi görünen işlerdeki önemi size gösterecek ve sizin detaylara büyük önem vermenizi sağlayacak. detaylarda aradığınız derin anlam sayesinde basit konuşmalardan bile büyük anlamlar çıkarabilecek ve kendinizi zenginleştireceksiniz. 11 haziran tarihinde ikizler dönencesi'ndeki 4. Kökler evinize girecek olan jüpiter sizi geçmişinizden kurtaracak yeni perspektifi aile yaşantınızda sağlayacaktır. Katı kuralları yıkarak iş ve aile yaşamlarınızda daha dinamik yeni roller üstlenebileceksiniz. 29 ekim 2009 tarihinde 8. Paylaşılan kaynaklar evinize girmiş olan stratejik satürn ilişkilerinizde adaleti sağlamak ve iletişimi güçlendirmek için başkalarıyla uzlaşmanızı gerektiriyordu. 5 ekim tarihinde 9. Yüksek düşünceler ve uzak yerler evinize girecek olan satürn, iki yıllık ziyareti süresince sizin büyük düşüncelerinizi konsolide ederek bunların özlerini yaşamınızda kullanmanızı isteyecek. 10 ekim tarihinde neptün ile 120 derecelik açı yaratacak olan satürn rüya ve hayallerinizi şekillendirerek bunları gerçeğe çevirmenin yollarını size gösterecek. Balıkların hayal dünyaları ile gerçekler arasında yaptıkları başarılı geçişler onları hedeflerine taşıyacak. Bu sadece egoist bir kazanç olmayıp, kolektif bir başarıyı da beraberinde getirecek. Mars'ın 13 ocak - 13 nisan döneminde gerçekleşecek geri çekilme hareketi esnasında planlarınızda bazı gecikmeler söz konusu olduğundan, bu süreçte mümkün olduğunca esnek davranmalısınız. Problemlerinizi teker teker çözmeyi deneyin. Böylece içinden çıkamayacağınız karmaşık durumlardan kurtulmuş olursunuz.

Koç burcu

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koç burcu (Latince'si Aries) burçlar kuşağının ilk burcudur. 21 Mart - 20 Nisan günleri arasında doğanlar Koç burcuna aittir. Koç burcu yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Koç

Doğum Tarihleri : 21 Mart - 20 Nisan

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Gezegeni : Mars

Etkili Gezegeni : Mars

KOÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Koç burçları savaşçı kişilerdir ve yaşamlarında ortaya çıkan değişiklik veya problemlerle mücadele etmeyi her zaman başarırlar. 2011 yılında uranüs'ün yaşamınızda başlattığı değişiklikler ve beklenmeyen olaylar zinciri bu yıl hız kazanarak devam edecektir. Uranüs yaşamınızın fiziksel, ruhsal ve manevi boyutlarındaki tansiyonu açığa çıkarırken siz radikal değişiklikler yaparak çıkan tansiyonu fırsatlara dönüştürebileceksiniz. 24 haziran-19 eylül 2012 arası uranüs'ün plüton gezegeniyle 2015 yılına kadar gireceği dik açı pozisyonlarının ilk ikisi gerçekleşeceğinden, değişikliklere ayak uydurmak bu dönemde biraz zor olabilir. 2008 yılında 10. Kariyer evinize giren plüton zaten uzun vadeli değişiklikleri başlatmıştı. Ancak bu yıl uranüs'ün gücüyle bu değişiklikler hız kazanacak ve hiç beklemediğiniz gelişmeler kariyerinizi geleceğe taşıyacak. Koç karakterinin en önemli özelliklerinden biri de hızlı karar alma yeteneğidir. Biraz yavaşlayın ve önünüze çıkacak fırsatları düşünerek değerlendirin. Bu yıl fırsatçılığı ile bilinen jüpiter'in boğa burcuna girmesiyle yaşamınızda faydacı yaklaşımların önemi 11 haziran sonrası idealist yöntemlerin önüne geçecek. Koçların yönetici gezegeni olan mars'ın 3 temmuz tarihine kadar başak burcu ve 6. Kariyer evinizde kalması size, kariyerinizde atılım yapmadan önce detayları iyice değerlendirme şansı verecektir. 11 haziran tarihi itibarı ile jüpiter'in 3. İletişim evinize girmesi insanlarla daha olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğinizin güçlenmesi anlamına geliyor. Sabırsız davranıp her şeyi bir anda yapmaya kalkışarak enerjinizi dağıtmadığınız sürece, ortaya çıkacak önemli bir projeyi hızla ilerletme olanağınız var. Satürn'ün 7. İlişkiler evinizde iki yıl süren ziyareti sonucu diğer insanlar ve yaşamınızdaki özel kişilerle olan ilişkileriniz konusunda pek çok şey öğrenmiş olacaksınız. Satürn'ün 5 ekim tarihinde 8. İlişki evinize girmesini takiben yaşamakta olduğunuz ilişkiyi güçlendirecek belki de yeni bir gönül ilişkisini başlatacaksınız. Önlerindeki fırsatlara düşünmeden atlayan koçlar için korku duygusu bir erdem olabilir. İnsanın endişe ve korkularına karşı yenik hissetmesi sinir bozucu olsa da sabırlı olmak ve bir şeye girişmeden tüm detayları incelemek size uzun vadede büyük yarar sağlayacaktır. Yaşamınızdaki değişimler başınızı döndürse de 2013 yılından itibaren istikrar oluşmaya başlayacak ve çabalarınız karşılığını kazandığınız, başarılı bir şekilde yerinizi koruduğunuz bir dönem geliyor.