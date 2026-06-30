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Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı

Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 berabere bitti.

PARAGUAY ATTI, ALMANYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Paraguay, mücadelenin 42. dakikasında Julio Enciso'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Almanya, 54. dakikada bu kez Kai Havertz'in kafa golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de iki takım aradığı golü bulamayınca maç penaltılara taşındı.

PENALTILARDA KAZANAN PARAGUAY

Paraguay, seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya ise turnuvaya veda etti. Gustavo Alfaro'nun ekibi, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

Cemre Yıldız
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