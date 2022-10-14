Zor günleri geride bırakan Hadise, göğüs dekolteli pozlarıyla kendine hayran bıraktı

İki hafta önce Mehmet Dinçerler ile evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Hadise'nin siyah beyaz paylaştığı fotoğraflar kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını ilersi sürerek boşanma davası açtı. 30 Eylül'de 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkısı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

İşte Hadise'nin dikkat çeken pozları...