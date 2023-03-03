Yüz felci geçiren Justin Bieber, tüm konserlerini iptal etti

Geçtiğimiz sene Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını yüzünün bir tarafının felç olduğunu açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sağlık sorunları nedeniyle tüm turnelerini erteleyerek konserlerini de iptal etti.

Kariyerinin yanı sıra başarısıyla da adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yüzünün sağ tarafının felç olduğunu ve Ramsey Hunt sendromuna yakalandığını duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren şarkıcı, mesleğinde de zorluklar yaşamaya başladı.

TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Sağlık sorunu nedeniyle tüm turnelerini erteleme kararı alan Justin Bieber, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserlerini tamamen iptal ettiğini duyurdu. ABD, Avusturalya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, İrlanda, Polonya ve Tayland'da konser vermesi planlanan popçunun tüm etkinlikleri iptal edildiği bildirildi.