Ünlü oyuncu Burak Hakkı yeni sevgilisiyle aşk pozu verdi

Dudaktan Kalbe, Diriliş Ertuğrul, Küçük Kadınlar ve Yer Gök Aşk gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı. İşte Hakkı'nın genç sevgilisi.

1994 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrılmıştı. Yaşamının bir kısmını Çanakkale'deki çiftliğinde geçiren Hakkı, yeni bir aşka yelken açtı.

AŞKINI İLAN ETTİ

50 yaşındaki oyuncu, adı Naz olan bir güzelle aşk yaşadığını duyurdu. Hakkı, otomobilinin aynasından yansıyan bu fotoğrafa kalp emojisi koydu.

Oyuncu, 2001–2012 yılları arasında meslektaşı Sema Şimşek ile evlilik yaşamıştı. İkilinin evliliklerinden Rüzgar isminde oğulları bulunuyor.

BURAK HAKKI KİMDİR?

Burak Hakkı (d. 23 Mayıs 1972, İstanbul), Türk oyuncu ve model. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünden mezun oldu. 10 yıl modellik ve mankenlik yaptı ve 1000'den fazla defile, tanıtım ve organizasyonlarda yer aldı. 16 reklam filminde oynadı ve birçok yarışmada mankenlik dalında Türkiye'yi temsil etti.

1995-2003 yılları arasında zaman zaman İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere farklı ajans ve modacılarla çalıştı. Pınar Aylin'in Karar Ver ve Sibel Can'ın Kanasın adlı klibinde rol alması modellik dışında da tanınmasına neden oldu, 2000 yılında oyunculuğa başladı. Dudaktan Kalbe, Diriliş Ertuğrul, Küçük Kadınlar ve Yer Gök Aşk gibi sevilen yapımlarda rol aldı.